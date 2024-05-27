Astrolog Meral Güven gitti Dinçer Güner geldi! Galatasaray'ın şampiyonluğunu aylar önce bildi, sosyal medyada gündem oldu

Derbi sonrası gündeme gelen ve 'Fenerbahçe şampiyon olacak' iddiasıyla hafta boyu spor kamuoyunda geniş yankı uyandıran astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası deyim yerindeyse gözden düştü. Ne diyeceği merak konusu olan Güven, 'Beter olun' diyerek Fenerbahçelileri kızdırırken; bu kez de bir başka astrolog Dinçer Güner gündem oldu.

ASTROLOG DİNÇER GÜNER AYLAR ÖNCE BİLMİŞ

Galatasaray'ın 24. kez şampiyonluğa ulaşmasının ardından astrolog Güner'in aylar önce söyledikleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Güner'in yaklaşık 4 ay önce 2023-2024 sezonunun Süper Lig şampiyonunun Galatasaray olacağını söylediği ortaya çıktı.

"2012'DEKİ GİBİ JUPİTER BOĞA'DA"

Haber Global'deki yayına konuk olan Güner, aylar önce şu ifadeleri kullanmış;

"Tarih her zaman Jupiter ile ilişkilidir. Jupiter Boğa'da ve 2012 senesinde Jupiter'in yine boğada olduğu dönemde 2012-2013 döneminde Galatasaray şampiyon olmuş. Bu sene de 26 Mayıs'a kadar Jupiter yine Boğa burcunda olacak. Lig de 26 Mayıs'tan önce bitiyor. Eğer 26 Mayıs'tan sonra lig bitseydi, Fenerbahçe'nin şansı olacaktı. Ancak bu durumda Galatasaray şampiyon olacakmış gibi"