Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Astronot olduğunu söyleyip yaşlı kadını dolandırdı! Oksijen almak istediğini söyledi

Japonya'da yalnız yaşayan bir kadın astronot olduğunu söyleyen bir adam tarafından dolandırıldı. "uzay gemisinde oksijen alacağı" yalanıyla para istedi.

Astronot olduğunu söyleyip yaşlı kadını dolandırdı! Oksijen almak istediğini söyledi

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında yalnız yaşayan bir kadın, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir adam tarafından dolandırıldı.

Astronot olduğunu söyleyip yaşlı kadını dolandırdı! Oksijen almak istediğini söyledi 1

OKSİJENE İHTİYACI OLDUĞUNU SÖYLEYİP PARA İSTEMİŞ

Yetkilinin verdiği bilgiye göre, dolandırıcı birkaç görüşmeden sonra talihsiz yaşlı kadına, "Şu anda bir uzay gemisinde uzayda olduğunu" ancak "saldırı altında olduğunu ve oksijene ihtiyacı olduğunu" söyledi.

Astronot olduğunu söyleyip yaşlı kadını dolandırdı! Oksijen almak istediğini söyledi 2

oksijen satın almasına yardımcı olması için internet üzerinden ödeme yapmasını istedi ve yaklaşık 1 milyon yen (6.700 dolar) tutarında bir paranın gönderilmesini sağladı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 Eylül 2025: Burçlar aşk, iş ve sağlık hakkında ne söylüyor?3 Eylül 2025: Burçlar aşk, iş ve sağlık hakkında ne söylüyor?
Turistlerin uygunsuz hareketleri olay oldu! İşte istenen ceza...Turistlerin uygunsuz hareketleri olay oldu! İşte istenen ceza...

Anahtar Kelimeler:
uzay dolandırıcılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
F.Bahçe'den kovulur kovulmaz yeni adresi belli oldu! O talebini duyanlar inanamadı

F.Bahçe'den kovulur kovulmaz yeni adresi belli oldu! O talebini duyanlar inanamadı

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

Astronot olduğunu söyleyip yaşlı kadını dolandırdı! Uzayda oksijen almak istedi

Astronot olduğunu söyleyip yaşlı kadını dolandırdı! Uzayda oksijen almak istedi

Beton blok satışa çıkarıldı! Altından bakın ne çıktı!

Beton blok satışa çıkarıldı! Altından bakın ne çıktı!

Tarih verildi! Gökyüzünde tam 82 dakika sürecek...

Tarih verildi! Gökyüzünde tam 82 dakika sürecek...

Tarihi köprü temizliğinde bulundu! Bizans dönemine ait çıktı

Tarihi köprü temizliğinde bulundu! Bizans dönemine ait çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.