Astronot olduğunu söyleyip yaşlı kadını dolandırdı! Oksijen almak istediğini söyledi

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında yalnız yaşayan bir kadın, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir adam tarafından dolandırıldı.

OKSİJENE İHTİYACI OLDUĞUNU SÖYLEYİP PARA İSTEMİŞ

Yetkilinin verdiği bilgiye göre, dolandırıcı birkaç görüşmeden sonra talihsiz yaşlı kadına, "Şu anda bir uzay gemisinde uzayda olduğunu" ancak "saldırı altında olduğunu ve oksijene ihtiyacı olduğunu" söyledi.

oksijen satın almasına yardımcı olması için internet üzerinden ödeme yapmasını istedi ve yaklaşık 1 milyon yen (6.700 dolar) tutarında bir paranın gönderilmesini sağladı.