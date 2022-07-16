Aşure nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Muharrem ayında yapabileceğiniz mükemmel lezzetli aşure tarifi!

Muharrem ayında birçok Müslüman vatandaş oruç, namaz gibi ibadetlerini gerçekleştirecek. Bu ay aynı zamanda aşure yapılıp dağıtılır, paylaşma ve kardeşlik bağları güçlenir. Aşure gününe az bir zaman kala tam kıvamında aşure tarifi internette araştırılıyor. Ana malzeme olarak buğday, pirinç, kuru fasulye, nohut, şeker ve su kullanılan aşure tarifine hangi malzemenin ne zaman konacağı aşurenin lezzeti açısından önemli. Peki aşure tarifinin malzemeleri nelerdir? En pratik, en lezzetli aşure tarifi nasıl yapılır? İşte detaylar…

2022 YILI AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu yıl aşure günü 8 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.

AŞURE YAPIMI İÇİN MALZEMELER (40 KASELİK)

-1 kilogram aşurelik buğday

-1/2 kilogram nohut

-1/2 kilogram kuru fasulye

-400 gram kuru kayısı

-500 gram kuru üzüm

-1/2 su bardağı süt

-7 su bardağı toz şeker

-75 gram kuş üzümü

-50 gram çam fıstığı

-1 kase fındık

TAM KIVAMINDA AŞURE TARİFİ

-Aşurelik buğdayı 1 gece önceden tertemiz yıkayıp düdüklü tencerede kısık ateşte 15-20 haşlayalım. Ve kapağı kapalı şekilde bekletelim.

-Kuru fasulye ve nohutu da 1 gece önceden ayrı kaplarda suda bekletelim. Ertesi gün nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı düdüklüde haşlayın.

-Aşureyi yapmadan 1-2 saat önceden kuru üzüm kuş üzümü ve kayısıyı ayrı kaplarda kaynar suda bekletelim.

-Büyük bir tencereye geceden suyunu ceken aşurelik buğdayı alalım. Ve içerisine üzerini geçecek kadar kaynar su ilave edelim.

-Fokurdamaya başlayınca içerisine şekerini ekleyelim. Biraz da o şekilde kaynayınca nohutu, kuru fasulyeyi, iyice yıkanmış küp küp doğranmış kayısı, kuş üzümü, kuru üzümü, fındık ve fıstığı ekleyin.

-Kaselerde dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

AŞURENİN PÜF NOKTALARI

-Aşure bol malzemeli ve çok su isteyen bir yiyecek olduğu için, pişirme tencerenizi mümkün olduğunca büyük seçmelisiniz.

-İncir eklemek isteyenler ise; son aşamada eklemelidir; çünkü incir aşurenin rengini bir miktar koyulaştırma özelliğine sahiptir.

-İnciri daha önce ekleyenler aşure tenceresinin içine bir miktar süt eklerse; rengini açmak için harika bir yöntemi denemiş olurlar. Ayrıca aşureye kıvam vermek için de süt eklenebilir.

-Karanfil eklemek istediğinizde, aşureyi pişirmeden önce birkaç adet karanfili 1 fincan suda kaynatıp bu suyu ekleyebilirsiniz.

-Aşure kısık ateşte yapılmalıdır. Kısık ateşte ağırdan pişen aşure daha lezzetli bir tat verecektir.

