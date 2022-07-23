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Aşure tarifi nasıl yapılır, ne zaman yapılır? Damaklarda efsane bir tat bırakan aşure tarifi yapımı

23.07.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslüman alemi için önemli aylardan biri olan Muharrem ayı yaklaşıyor. Bu ayda yapılan ibadetler ve aşure dağıtımının çok büyük bir önemi var. Aşure tarifi birçok bakliyat, kuru meyve ve kuruyemişin bir araya gelmesiyle yapılan bir tariftir. Geçmişten günümüze kadar aşure her Muharrem ayının 10. günü yapılıp komşulara dağıtılır. Sizde bu mübarek ayda aşure yapmak istiyorsanız, en pratik ve lezzetli aşure tarifini haberimizde bulabilirsiniz.

Aşure tarifi nasıl yapılır, ne zaman yapılır? Damaklarda efsane bir tat bırakan aşure tarifi yapımı

Muharrem ayında birçok Müslüman vatandaş oruç, namaz gibi ibadetlerini gerçekleştirecek. Bu ay aynı zamanda aşure yapılıp dağıtılır, paylaşma ve kardeşlik bağları güçlenir. Aşure gününe az bir zaman kala tam kıvamında aşure tarifi internette araştırılıyor. Ana malzeme olarak buğday, pirinç, kuru fasulye, nohut, şeker ve su kullanılan aşure tarifine hangi malzemenin ne zaman konacağı aşurenin lezzeti açısından önemli. Peki aşure tarifinin malzemeleri nelerdir? En pratik, en lezzetli aşure tarifi nasıl yapılır? İşte detaylar…

2022 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre bu yıl Muharrem ayı 30 Temmuz Cumartesi günü başlayıp
27 Ağustos Cumartesi günü son bulacak.

2022 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu yıl aşure günü 8 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.

AŞURE TARİFİ MALZEMELERİ

(15 kaselik)
2 su bardağı aşurelik buğday
2 yemek kaşığı pirinç
2 su bardağı haşlanmış nohut
2 su bardağı haşlanmış fasulye
150 gram kuru kayısı
150 gram kuru incir
150 gram kuru üzüm
Yarım su bardağı fındık
2 litre su (buğdayların pişmesi için)
4 litre sıcak su (su azaldıkça eklemek için)
1 tatlı kaşığı karanfil
1 çay bardağı su (karanfili kaynatmak için)
1,5 su bardağı sıcak süt
3 su bardağı toz şeker
1 tutam tuz
1 tutam karabiber

AŞURE TARİFİ YAPILIŞI

İlk olarak nohut ve fasulye ayrı ayrı haşlanır.

Buğdayı yıkayıp tencereye alın, üzerine kaynar su ekleyip 10 dk kaynatın. Çıkan sarı suyu süzün. Aynı işlemi bir kez daha yapın ve suyu süzün.

Daha sonra üzerine 2 litre kadar su ekleyip, 50 dk kadar buğdayı kaynatın. (Akşamdan iki kez kaynatıp, suyunu süzerek daha sonra sıcak suda sabaha kadar bekletebilirsiniz. Akşamdan ıslatırsanız, 15 dk kaynatmak yeterlidir.

Kuru kayısı ve kuru inciri küçük küçük doğrayın.

Ardından doğradığınız bu meyveleri ve kuru üzümü geniş bir kaseye alarak üzerine sıcak su ekleyin ve bekletin.

Arada gerektikçe sıcak su ekleyin. Suyu azalan buğdaylarınıza biraz daha sıcak su ekleyin.

Yaklaşık 50 dk kadar kaynattığınız ve yumuşayan buğdaya yıkanmış pirinç, pişmiş nohut, haşlanmış fasulye, küçük halde doğranmış kayısı, incir ve kuru üzümünde suyunu süzerek ekleyin ve 15 dk kaynatın.

Küçük bir cezve içerisinde karanfil alın ve suyu da ekleyerek 10 dk kadar kaynamaya bırakın.

Bu sırada suyu azalan buğdayların üzerine tekrar sıcak su ilave edin.

Son olarak süzgeçten geçirdiğiniz karanfil suyu, fındık, sıcak süt, şeker, isteğe bağlı tuz, karabiber ekleyin ve 15-20 dk kaynatın.

Hazırladığınız aşureyi cam kaselere bölüştürün. Bu ölçüler ile 15 kase kadar aşure elde edilir.

Aşure kaselerde soğumak üzereyken üzerine fındık, fıstık, ceviz, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar tanesiyle süsleyebilirsiniz.

Aşurenin püf noktası kısık ateşte ağır ağır pişmesidir. Afiyet Olsun.

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