Bolluk ve bereketin simgesi aşure zamanı geldi: Geleneksel aşure nasıl yapılır? Aşure nasıl yapılır? Geleneksel aşure tarifi...
Her yıl Muharrem ayının gelişiyle birlikte mutfaklarda telaşlı ama bir o kadar da huzurlu bir hazırlık başlar. Çünkü bu ay, sadece takvimde bir dönem değil; paylaşmanın, hatırlamanın ve birlikte olmanın simgesidir. Ve bu ayla özdeşleşen en özel tatlılardan biri hiç kuşkusuz aşure. Eğer siz de bu anlamlı günlerde sevdiklerinize bir tabak aşure ikram etmek istiyorsanız, tam kıvamında, pratik ve lezzetli tarifimiz haberimizde…
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