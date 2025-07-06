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Bolluk ve bereketin simgesi aşure zamanı geldi: Geleneksel aşure nasıl yapılır? Aşure nasıl yapılır? Geleneksel aşure tarifi...

Her yıl Muharrem ayının gelişiyle birlikte mutfaklarda telaşlı ama bir o kadar da huzurlu bir hazırlık başlar. Çünkü bu ay, sadece takvimde bir dönem değil; paylaşmanın, hatırlamanın ve birlikte olmanın simgesidir. Ve bu ayla özdeşleşen en özel tatlılardan biri hiç kuşkusuz aşure. Eğer siz de bu anlamlı günlerde sevdiklerinize bir tabak aşure ikram etmek istiyorsanız, tam kıvamında, pratik ve lezzetli tarifimiz haberimizde…

Bolluk ve bereketin simgesi aşure zamanı geldi: Geleneksel aşure nasıl yapılır? Aşure nasıl yapılır? Geleneksel aşure tarifi...
Sedef Karatay
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 10
Hazırlık Süresi -
Pişirme Süresi dk
Kalori/Porsiyon -

Aşureye sevgi ve niyet katmak da en az malzemeler kadar önemlidir. Her bir kase, paylaştıkça güzelleşir.

MALZEMELER

  • 2 su bardağı buğday (aşurelik)
  • 1/2 su bardağı nohut
  • 1/2 su bardağı kuru fasulye
  • 1/2 su bardağı kuru kayısı
  • 1/2 su bardağı kuru üzüm
  • 1/2 su bardağı incir
  • 1 portakal kabuğu rendesi (isteğe bağlı)
  • 1,5 su bardağı toz şeker (damak zevkine göre artırılabilir)
  • 1 çay bardağı fındık veya ceviz (içine ve süslemeye)
  • 1 çay kaşığı karanfil (isteğe bağlı)
  • 8–10 su bardağı sıcak su (gerekirse eklenebilir)

TARİF

  • Üzeri İçin: Tarçın ,nar taneleri, ceviz veya fındık, kuru meyve parçaları
  • Buğdayı haşlayın: Akşamdan ıslatılmış buğdayı bol suyla haşlayın. Yumuşayıncaya kadar yaklaşık 30–40 dakika pişirin.
  • Nohut ve fasulyeyi hazırlayın: Ayrı ayrı ıslatılan nohut ve kuru fasulyeyi haşlayıp süzün.
  • Kuru meyveleri ekleyin: Kayısı, üzüm ve inciri küçük doğrayın. Kayısı ve üzümü doğrudan ekleyebilirsiniz. İnciri eklemeden önce kaynatıp suyunu süzün ki aşurenin rengini koyulaştırmasın.
  • Tüm malzemeleri birleştirin: Büyük bir tencerede haşlanmış buğdaya; nohut, fasulye, kayısı, üzüm, portakal kabuğu rendesi ve (isteğe göre) karanfili ekleyin. Su eksildikçe sıcak su ilavesi yapın.
  • Şekerini ekleyin: Malzemeler iyice yumuşayıp kaynadıktan sonra şekeri ilave edin. Şeker eklendikten sonra 10–15 dakika daha kaynatın.
  • Kıvamını ayarlayın: Aşure ne çok sulu ne de çok koyu olmalı. Ilındıkça biraz koyulaşacağını unutmayın. Kıvamı ayarlayınca ocaktan alın.
  • Servis ve süsleme: Kase veya cam kaplara paylaştırın. Ilıyınca üzerini nar, fındık, ceviz, tarçın ve kuru meyvelerle süsleyin.

Bolluk ve bereketin simgesi aşure zamanı geldi: Geleneksel aşure nasıl yapılır? Aşure nasıl yapılır? Geleneksel aşure tarifi... 1

AFİYET VE BEREKETLE!

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