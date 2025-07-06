Bolluk ve bereketin simgesi aşure zamanı geldi: Geleneksel aşure nasıl yapılır? Aşure nasıl yapılır? Geleneksel aşure tarifi...

Aşureye sevgi ve niyet katmak da en az malzemeler kadar önemlidir. Her bir kase, paylaştıkça güzelleşir.

MALZEMELER 2 su bardağı buğday (aşurelik)

1/2 su bardağı nohut

1/2 su bardağı kuru fasulye

1/2 su bardağı kuru kayısı

1/2 su bardağı kuru üzüm

1/2 su bardağı incir

1 portakal kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

1,5 su bardağı toz şeker (damak zevkine göre artırılabilir)

1 çay bardağı fındık veya ceviz (içine ve süslemeye)

1 çay kaşığı karanfil (isteğe bağlı)

8–10 su bardağı sıcak su (gerekirse eklenebilir)

TARİF Üzeri İçin: Tarçın ,nar taneleri, ceviz veya fındık, kuru meyve parçaları

Buğdayı haşlayın: Akşamdan ıslatılmış buğdayı bol suyla haşlayın. Yumuşayıncaya kadar yaklaşık 30–40 dakika pişirin.

Nohut ve fasulyeyi hazırlayın: Ayrı ayrı ıslatılan nohut ve kuru fasulyeyi haşlayıp süzün.

Kuru meyveleri ekleyin: Kayısı, üzüm ve inciri küçük doğrayın. Kayısı ve üzümü doğrudan ekleyebilirsiniz. İnciri eklemeden önce kaynatıp suyunu süzün ki aşurenin rengini koyulaştırmasın.

Tüm malzemeleri birleştirin: Büyük bir tencerede haşlanmış buğdaya; nohut, fasulye, kayısı, üzüm, portakal kabuğu rendesi ve (isteğe göre) karanfili ekleyin. Su eksildikçe sıcak su ilavesi yapın.

Şekerini ekleyin: Malzemeler iyice yumuşayıp kaynadıktan sonra şekeri ilave edin. Şeker eklendikten sonra 10–15 dakika daha kaynatın.

Kıvamını ayarlayın: Aşure ne çok sulu ne de çok koyu olmalı. Ilındıkça biraz koyulaşacağını unutmayın. Kıvamı ayarlayınca ocaktan alın.

Servis ve süsleme: Kase veya cam kaplara paylaştırın. Ilıyınca üzerini nar, fındık, ceviz, tarçın ve kuru meyvelerle süsleyin.

AFİYET VE BEREKETLE!