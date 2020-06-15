Asya Gashi 60 bin TL'ye kalça yaptırdı

Kosova'nın 'Layd Gaga'sı olarak bilinen Asya Gashi, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Yalnız başına sahilde yürüyüş yapan şarkıcı, kendisini görüntüleyen muhabirler ile sohbet etti. Sık sık yürüyüşe çıktığını belirten Gashi, Kim Kardashian kalçası yaptırdığı iddiasına yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde 60 bin TL'lik kalça operasyonu geçiren şarkıcı, "Evet kalça operasyonu geçirdim, yaklaşık bir ay oldu. Kendimi bu şekilde seviyorum" dedi.

Kosova'nın en ünlü şarkıcılarından birisi olan Asya Gashi, albüm çalışması yaptığını ve stüdyo çalışmalarına başladığını belirtti.

