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At eş anlamlısı nedir? Atın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

06.03.2023 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemiz sözcük açısından epey zengin bir dildir. Bu sözcüklerinin bazılarının eş anlamlı (anlamdaş) karşılığı bulunurken bazılarının olmayabilir. Mana yönünden benzer, yazım ve okunuş açısından farklı olan sözcükler, eş anlamlı olarak ifade edilmektedir. Dilimizde uzun zamandır yer alan at kelimesi de eş anlamlı olan iki kelimeye sahiptir. Peki, at kelimesinin eş anlamlı karşılığı nedir?

At eş anlamlısı nedir? Atın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

At kelimesi dilimizde çok yaygın kullanılan sözcükler arasında yer alır. At kelimesi eski Türkçe bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Eski Türkçe “at” kelimesinden dilimize girmiştir. Türk Dil Kurumuna at sözcüğünün birden fazla manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

  • (İsim) Atgiller soyundan olan, taşıma, yük çekme, binme gibi işlerde kullanılan, tek tırnağı olan hayvan, düldül
  • (İsim) Satrançta her yönde beyazdan siyaha ve siyahtan beyaza bir hane atlayarak L harfine benzer şekilde hareket eden taş
  • (Kimya) Astatin elementinin simgesi

Bu sözcük aynı zamanda eş sesli bir kelimedir. Sesteş olarak da tabir edilen eş sesli sözcükler, yazım stili ve söyleniş açısından aynıdır. Ancak mana yönünden birbirinden farklıdır. Hayvan olan ve satrançtaki taşın karşılığı olan "at" kelimesiyle kimya terimi olan Astatin simgesi olan At kelimeleri birbirinden farklıdır.

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At kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

At sözcüğü günlük konuşmalarda çok sık kullanılmaktadır. At kelimesi eş sesli olmakla birlikte anlamdaş karşılığı bulunan sözcüklerden biridir. At anlamdaş karşılığı bulunan kelimelerden biridir. At eş anlamlısı olan yalnızca iki kelime mevcuttur. Buna göre atın eş anlamlısı olan sözcük:

  • Beygir
  • Düldül

Beygir ve düldül kelimesi, at sözcüğü yerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilen ve anlam bozukluğuna yol açmayan sözcükleri kapsar. Bu bağlamda, cümle içinde at kelimesi yerine beygir sözcüğü kullanıldığında cümlede herhangi bir anlam kayması yaşanmamaktadır.

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Atın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Okunuş ve yazım şekli açısından birbirlerinden farklı, anlamları aynı olan kelimeler anlamdaş (eş anlamlı) olarak ifade edilir. At kelimesinin eş anlamı olan sözcükle ilgili örnek cümleler kurmamız gerekirse:

  • Çocukluğundan beri beygire binmek istiyordu.
  • Beygire binmeyi öğrenmeyi çok isterdim.
  • Bir düldül kiralayıp çevrede tur attı.
  • Ahırdaki beyaz beygir o kadar güzeldi ki sevmemek için kendimi zor tuttum.
  • Bu kitapta siyah bir düldülün hikâyesi anlatılıyordu.
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