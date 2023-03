At eş anlamlısı nedir? Atın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

At kelimesi dilimizde çok yaygın kullanılan sözcükler arasında yer alır. At kelimesi eski Türkçe bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Eski Türkçe “at” kelimesinden dilimize girmiştir. Türk Dil Kurumuna at sözcüğünün birden fazla manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

(İsim) Atgiller soyundan olan, taşıma, yük çekme, binme gibi işlerde kullanılan, tek tırnağı olan hayvan, düldül

(İsim) Satrançta her yönde beyazdan siyaha ve siyahtan beyaza bir hane atlayarak L harfine benzer şekilde hareket eden taş

(Kimya) Astatin elementinin simgesi

Bu sözcük aynı zamanda eş sesli bir kelimedir. Sesteş olarak da tabir edilen eş sesli sözcükler, yazım stili ve söyleniş açısından aynıdır. Ancak mana yönünden birbirinden farklıdır. Hayvan olan ve satrançtaki taşın karşılığı olan "at" kelimesiyle kimya terimi olan Astatin simgesi olan At kelimeleri birbirinden farklıdır.

At kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

At sözcüğü günlük konuşmalarda çok sık kullanılmaktadır. At kelimesi eş sesli olmakla birlikte anlamdaş karşılığı bulunan sözcüklerden biridir. At anlamdaş karşılığı bulunan kelimelerden biridir. At eş anlamlısı olan yalnızca iki kelime mevcuttur. Buna göre atın eş anlamlısı olan sözcük:

Beygir

Düldül

Beygir ve düldül kelimesi, at sözcüğü yerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilen ve anlam bozukluğuna yol açmayan sözcükleri kapsar. Bu bağlamda, cümle içinde at kelimesi yerine beygir sözcüğü kullanıldığında cümlede herhangi bir anlam kayması yaşanmamaktadır.

Atın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Okunuş ve yazım şekli açısından birbirlerinden farklı, anlamları aynı olan kelimeler anlamdaş (eş anlamlı) olarak ifade edilir. At kelimesinin eş anlamı olan sözcükle ilgili örnek cümleler kurmamız gerekirse: