Öfkeli eş anlamlısı nedir? Öfkelinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Öfke kelimesi Eski Türkçe öpke olarak yer alan ve “akciğer, hışım, kızgınlık” anlamına gelen sözcükten evrilmiştir. Ayrıca kelime, Eski Türkçe öp- “öpmek, yutmak, ani nefes almak” fiillerinden +gA ekini kullanarak türetilmiştir. Öfkelendirmek, öfkelenmek ve öfkeli sözcükleriyle benzer özellik taşır. Öfke kelimesinin tarihi incelendiğinde ilk olarak 900 yılından önce Irk Bitig eserinde geçtiği görülür. Türk Dil Kurumuna göre öfkeli kelimesinin anlam karşılıkları aşağıda verilmiştir:
Öfkeli kelimesi cümle içerisindeki zarf ve sıfat görevleriyle yer alır. Kelimenin cümle örnekleri aşağıdadır:
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Öfkeli eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler: