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Öfkeli eş anlamlısı nedir? Öfkelinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

29.01.2023 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmişten günümüze birçok kelime yenilenerek ve günümüze uyum sağlayarak geçmiştir. Öfkeli kelimesi de Eski Türkçeden günümüze gelen kelimelerden biridir. Öfkeli kelimesi öfke sözcüğünden türemiştir. Öfke kelimesi ise Eski Türkçeden bugüne ulaşan kelimeler arasındadır. Halk arasında kültürel ve sosyal birçok alanda kendini gösterir. Peki, öfkeli kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Öfkeli eş anlamlısı nedir? Öfkelinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Öfke kelimesi Eski Türkçe öpke olarak yer alan ve “akciğer, hışım, kızgınlık” anlamına gelen sözcükten evrilmiştir. Ayrıca kelime, Eski Türkçe öp- “öpmek, yutmak, ani nefes almak” fiillerinden +gA ekini kullanarak türetilmiştir. Öfkelendirmek, öfkelenmek ve öfkeli sözcükleriyle benzer özellik taşır. Öfke kelimesinin tarihi incelendiğinde ilk olarak 900 yılından önce Irk Bitig eserinde geçtiği görülür. Türk Dil Kurumuna göre öfkeli kelimesinin anlam karşılıkları aşağıda verilmiştir:

  • Öfkelenmiş, kızgın, hiddetli

Öfkeli kelimesi cümle içerisindeki zarf ve sıfat görevleriyle yer alır. Kelimenin cümle örnekleri aşağıdadır:

  • Öfkeli adam, araba kullanırken düşünmeden kazaya sebep olmuştu.
  • Bu tarz sebepsiz öfkeli tavırların hayatında sorunlar olduğunu gösterir.
  • Neden dünyaya bu kadar öfkeli yaklaşıyorsun?
  • Ailesini kazada kaybettiğinden beri tüm dünyaya öfkeliydi.
  • Öfkeli davranmak yerine çözüm odaklı olursak bazı şeyleri çözebiliriz.
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Öfkeli kelimesinin eş anlamı nedir?

Öfkeli eş anlamlısı bulunduğu gibi çeşitli anlam karşılıklarına da sahiptir. Öfkelinin eş anlamlısı çeşitli olarak bulunur. Öfkeli kelimesi sık sık kullanıldığı gibi eş anlamlıları da günümüzde oldukça kullanılır. Öfkeli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi aşağıda verilmiştir:

  • Kızgın
  • Hiddetli
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Öfkelinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Öfkeli eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Hiddetli tavırlarla küçük kızını korkutmaktan başka bir şey yapmamıştı.
  • Senin kadar kızgın bir insanla daha öncesinde tanışmamıştım.
  • Annem oldukça kızgın bir insan olduğundan arkadaşlarım ondan çok korkar.
  • Ne kadar hiddetli ve düşüncesiz bir insan olduğunu herkes bilir.
  • Öğrenciler, sınavda aldıkları notları karnelerinde göremeyince kızgın bir şekilde isyan çıkardılar.
  • Bu kadar hiddetli davranmaya ne gerek var?
  • Kızgın olmaktansa sakin kalıp düşünmek daha sağlıklıdır.
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