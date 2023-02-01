Öfkeli eş anlamlısı nedir? Öfkelinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Öfke kelimesi Eski Türkçe öpke olarak yer alan ve “akciğer, hışım, kızgınlık” anlamına gelen sözcükten evrilmiştir. Ayrıca kelime, Eski Türkçe öp- “öpmek, yutmak, ani nefes almak” fiillerinden +gA ekini kullanarak türetilmiştir. Öfkelendirmek, öfkelenmek ve öfkeli sözcükleriyle benzer özellik taşır. Öfke kelimesinin tarihi incelendiğinde ilk olarak 900 yılından önce Irk Bitig eserinde geçtiği görülür. Türk Dil Kurumuna göre öfkeli kelimesinin anlam karşılıkları aşağıda verilmiştir:

Öfkelenmiş, kızgın, hiddetli

Öfkeli kelimesi cümle içerisindeki zarf ve sıfat görevleriyle yer alır. Kelimenin cümle örnekleri aşağıdadır:

Öfkeli adam, araba kullanırken düşünmeden kazaya sebep olmuştu.

Bu tarz sebepsiz öfkeli tavırların hayatında sorunlar olduğunu gösterir.

Neden dünyaya bu kadar öfkeli yaklaşıyorsun?

Ailesini kazada kaybettiğinden beri tüm dünyaya öfkeliydi.

Öfkeli davranmak yerine çözüm odaklı olursak bazı şeyleri çözebiliriz.

Öfkeli kelimesinin eş anlamı nedir?

Öfkeli eş anlamlısı bulunduğu gibi çeşitli anlam karşılıklarına da sahiptir. Öfkelinin eş anlamlısı çeşitli olarak bulunur. Öfkeli kelimesi sık sık kullanıldığı gibi eş anlamlıları da günümüzde oldukça kullanılır. Öfkeli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi aşağıda verilmiştir:

Kızgın

Hiddetli

Öfkelinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Öfkeli eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler: