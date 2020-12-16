Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. At sırtında dünya turu yapan gezginler Kütahya'da

At sırtında dünya turu yapan gezginler Kütahya'da

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 16.12.2020 11:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
At sırtında dünya turu yapan gezginler Kütahya'da

Yeni Zellandalı Pete Breidahl ve Alman Luisa Mayr, at sırtında 700 kilometreden fazla yol katederek Kütahya'ya geldi.

At ile dünya turunda olduklarını hatırlatan Yeni Zellandalı Pete Breidahl ve Alman Luisa Mayr, Kapadokya'dan ata binip Kütahya'ya geldiklerini söylediler. Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Birol Babanoğlu'nun organize ettiği gezi ile ilgili konuşan gezginler, Kütahya'ya hayran kaldıklarını söylediler. Dünyaca ünlü seyyahlar, gördükleri misafirperverlik ve yakın ilgiden çok memnun olduklarını dile getirdiler.

Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Babanoğlu ise, "Her yıl onlarca turistimizi fahri turizm elçisi sıfatımla Kütahya'da misafir ediyorum. Dünyadan ya da ülkemizden at ve atçılık konusunda fikrimize müracaat eden ve yardım talep eden hiç kimseyi geri çevirmedik. Yeni Zellandalı Pete Breidahl ve Alman Luisa Mayr da bana bu şekilde ulaştılar. Kapadokya'dan bindikleri atları ile Kütahya'ya geldiler.

yeni zellandalı çift atla dünya turunda

Kendilerini Cuma gününden itibaren hiçbir karşılık beklemeden hipodromumuzda ve kendime ait özel çiftliğimde misafir ettim. Kütahya Belediyesine ait hipodromumuzu çok beğendiler. Bize fırsat verilirse bu hipodrom sayesinde Kütahya'ya turizm katkısı sunmaya hazırız. Amerika, Hollanda, Belçika, Fransa, Danimarka, Yeni Zellanda, Almanya ve daha birçok ülkeden turistleri hiçbir karşılık beklemeksizin ağırladık. Fahri bir turizm elçisi olarak ilimize ve ülkemize katkı sunmaktan son derece memnunum" şeklinde konuştu.

at sırtında kütahyaya geldiler

Babanoğlu, "Pete ile gayet güzel bir diyaloğumuz oldu. Pete, Batı ülkelerinde Türkler ve Müslümanlar ile ilgili 'terörist' gibi ağır tabirler kullanıldığını ancak Kütahya'da bizi görünce ve yaptığımız misafirperverliği yaşayınca bunun böyle olmadığını anladıklarını söyledi.

'Türkler ve Müslümanlar kesinlikle terörist değil aksine iyi insanlar' diyerek yaptıkları yayınlarla bunu tüm dünyaya duyurdular. İşte gerçek tanıtım budur. Tekrar ediyorum, bize fırsat verilirse Kütahya'ya binlerce turist getirmemiz işten bile sayılmaz" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı
Şırnak'ta yosunlar dağları kapladıŞırnak'ta yosunlar dağları kapladı
Titanic efsanesi buraya kadarmış! Titanic efsanesi buraya kadarmış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tüyler ürperten gelenek! Ölüleri gömmüyor, evde tutuyorlar

Tüyler ürperten gelenek! Ölüleri gömmüyor, evde tutuyorlar

1 milyon dolar ödülü var! Koronavirüs onu da vurdu

1 milyon dolar ödülü var! Koronavirüs onu da vurdu

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Piyanist filminde unutulmaz bir performansa imza atmıştı...

Piyanist filminde unutulmaz bir performansa imza atmıştı...

İlginizi Çekebilir

80’ler deyince akla ilk gelen film yeniden çekiliyor

80’ler deyince akla ilk gelen film yeniden çekiliyor

Sadece bu sahne 25 milyon dolara çekildi!

Sadece bu sahne 25 milyon dolara çekildi!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İlber Ortaylı’dan mutlu hayat için 14 öneri!

İlber Ortaylı’dan mutlu hayat için 14 öneri!

Dünyanın en tehlikeli şehirleri!

Dünyanın en tehlikeli şehirleri!

Bir dönemin popüler evlilik programlarının fenomenleri!

Bir dönemin popüler evlilik programlarının fenomenleri!

Diğer Haberler

Malta nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Şövalyelerin vatanı Malta...

Libya nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Doğal ve kültürel güzelliklerin buluşma noktası

Dalyan'daki antik kent ve tepenin caretta caretta şeklinde olduğu görüldü

Meğer Dalyan'daki tepe caretta caretta şeklindeymiş!

Kuveyt nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Kuveyt'e dair tüm merak edilenler!

1700 yaşındaki 'Kybele' heykeli ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Kybele ziyaretçilerini ağırlamaya başladı!

Şırnak'ta yosunlar dağları kapladı

Şırnak'ta yosunlar dağları kapladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.