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ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2022? İşte ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi ekranı!

28.06.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATA AÖF bütünleme sınavı ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, hem bütünleme (telafi) sınavları konusunda hem de 3 ders sınav tarihi hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Peki ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2022? İşte ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi ekranı...

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2022? İşte ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi ekranı!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden bütünlene sınavları ile ilgili yazılı açıklamada bulunuldu. Bütünleme Sınav Giriş Belgesine kurumun internet sitesinden ya da AtaMeta uygulamasından ulaşılabileceği aktarıldı. Peki ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2022? ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi ekranı ile detaylar haberimizde...

YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN ?

ATA AÖF bütünleme sınavının ilk oturumu 2 Temmuz Cumartesi günü saat 09.30'da yapılacak. İkinci oturum ise aynı gün saat 14.00'da gerçekleştirilecek.

ATA AÖF bütünleme sınavının son oturumu ise 3 Temmuz Pazar günü saat 15.00'te yapılacak.

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ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

ATA AÖF Bütünleme Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı.

ATA AÖF Bütünleme sınav giriş belgesini almak içim aşağıdaki linke tıklayınız:

https://obs.atauni.edu.tr/

ATA AÖF Bütünleme sınav giriş belgesine AtaMeta uygulamasının “Sınav İşlemleri” ekranından da ulaşılabilmektedir.

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ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

ATA AÖF bütünleme sınavı yüz yüze yapılacak.

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ATA AÖF 2022 ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı üç ders sınavı 7 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

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