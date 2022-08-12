Ata Demirer'den flaş hamle! O sektöre el attı

Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Türkiye'nin emlak zenginleri arasında yer aldığı bilinen meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu'nun izinden gittiği öğrenildi. Bir süredir ortalarda görünmeyen Demirer'in son dönemde emlak yatırımları yaptığı ortaya çıktı.

TARİHİ YAPILARI SATIN ALIP OTEL YAPIYOR

Snob Magazin'in haberine göre; Cihangir'de oturan Ata Demirer'in, şu sıralar Tarlabaşı, Galata ve İstiklal Caddesi'nde tarihi yapıları satın alıp restore ettirdiği öğrenildi. Demirer'in satın aldığı binaları restore ettirip butik otel ve apart yapma yoluna gittiği de ifade edildi.

