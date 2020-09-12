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Ata Demirer'den güldüren paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 16:52 | Son Güncelleme

İzmir'in Dikili ilçesinde tatilini geçiren ünlü komedyen Ata Demirer'in sosyal medya hesabından yaptığı ‘Bademli’ paylaşımı güldürdü.

Ata Demirer'den güldüren paylaşım

Deniz tutkusuyla bilinen ve yaz mevsimini çoğunlukla teknesinde geçiren Ata Demirer, Bademli koylarına demir attı. Maviliklerin tadını doyasıya çıkaran ve genellikle deniz paylaşımları yapan Ata Demirer, bu kez Türkiye'nin Maldivleri diye anılan Bademli'den paylaşımda bulundu. Usta oyuncu Ata Demirer, Antik dönemde Argi-Nousai olarak adlandırılan takımadalardan Kalem Adası ve Garip Adası arasında turkuaz rengindeki denizin görüntüleriyle yaptığı paylaşım 2 günde 274 bin 950 kişi tarafından izlendi.

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İzleyenleri kahkahaya boğan paylaşımda ünlü komedyen ilk olarak Acun Ilıcalı'ya atıfta bulunarak, "Acuuun, Acun neredesiniz? Acuuun, nerede bu Acun? Su getirdik size, yarışmacılar ölmesin diye" dedi. Ardından Bademli koylarından bahseden Demirer, "Bugün Maldivlerdeyiz. Bademli. Sevgili Dostlar çok uzak değil. İzmir Bademli. Ne gerek var uzaklara gitmeye" sözlerine yer verdi.

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Kendisine Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bir kep verildiğini de dile getiren Demirer, Instagram hesabından şu sözleri paylaştı; "Sahil Güvenlik ekibine an itibariyle bu harika kepi bana hediye ederek iştirakimi sağlayan Fatih ve Koray komutanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

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