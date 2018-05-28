MAGAZİN

Ata Demirer'den müjdeli haber!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.05.2018 13:47 | Son Güncelleme

Komedyen Ata Demirer, yeni filmiyle ilgili müjdeyi hayranlarına Instagram hesabından verdi.

Ata Demirer'den müjdeli haber!

Ata Demirer, yeni filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Önceki gün Bozcaada'dan paylaşım yapan komedyen yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yapacağı 'Hedefim Sensin' filminin çekimlerine sayılı günler kaldığını duyurdu.

ATA DEMİRER AMERİKA YOLCUSU
Öte yandan Ata Demirer Amerika yolcusu. Müzikli komedi gösterisi ‘Ata Demirer Gazinosu’nu 15 Haziran’da, yani Şeker Bayramı’nın ikinci günü Miami’nin ünlü kulübü Skorpios’da sergileyecek. Şehrin Türk sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği gece için tüm rezervasyonlar dolmuş.

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Ata Demirer instagram

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