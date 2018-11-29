Ata Demirer'den yıllar sonra gelen Özge Borak itirafı

Ata Demirer, 2012 yılında ‘Eyvah Eyvah’ serisindeki rol arkadaşı Özge Borak ile nikah masasına oturmuş, çift 2014 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

‘Hedefim Sensin’ filmi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Ata Demirer Buket Aydın’ın sunduğu ‘40’ programına konuk oldu. Demirer, yıllar sonra eski eşiyle ilgili samimi bir itirafta bulundu.

Ata Demirer “Müjgan gibi birine aşık olma arzunuz var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Müjgan karakterine ben aşık değildim. Hüseyin Badem aşıktı. Soru yanlış. ÖSS’de karşıma çıksa mahkemeye veririm. Müjgan karakterine Hüseyin Badem olsaydım aşık olurdum.

Ata Demirer olarak, oynayan oyuncuya Özge’ye aşık oldum. Çok da güzel yıllardı… Ama dün dündür, bugün bugün-dür… Yapacak bir şey yok. Allah’ın bildiğini kuldan mı saklayayım?”



