Ata Demirer Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne'yi eleştirdi

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği ve 4-1 kazandığı maçta Feghouli yıldızlaşırken, devre arasında transfer edilen Mbaye Diagne'nin performansı bir kez daha hayal kırıklığı yarattı. Ünlü komedyen Ata Demirer, karşılaşma sırasında sosyal medya hesabından Senegalli oyuncu ile ilgili bir paylaşımda bulundu ve bu mesaj en çok konuşulanlar arasına girdi. Demirer, "Diagne'ye parayı peşin vermiş olabilir miyiz?" şeklinde bir paylaşım yaparak oyuncunun sahada düşük bir performans gösterdiğini vurguladı. Ata Demirer, bir süre sonra ise yaptığı bu paylaşımı kaldırdı.
Diagne'nin Kasımpaşa performansı
Süre: 90 dakika
İsabetli şut / şut: 0/0
Pas isabeti: %85
Kazandığı ikili mücadele: 3/10
Top kaybı: 3
Top çalma: 0
Yapılan faul: 1
Yaptığı faul: 1
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