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Ata Demirer Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne'yi eleştirdi

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 18.02.2019 07:47 | Son Güncelleme

Ata Demirer, Kasımpaşa - Galatasaray maçı sonrasında Mbaye Diagne'nin performansını eleştirdi.

Ata Demirer Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne'yi eleştirdi

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği ve 4-1 kazandığı maçta Feghouli yıldızlaşırken, devre arasında transfer edilen Mbaye Diagne'nin performansı bir kez daha hayal kırıklığı yarattı. Ünlü komedyen Ata Demirer, karşılaşma sırasında sosyal medya hesabından Senegalli oyuncu ile ilgili bir paylaşımda bulundu ve bu mesaj en çok konuşulanlar arasına girdi. Demirer, "Diagne'ye parayı peşin vermiş olabilir miyiz?" şeklinde bir paylaşım yaparak oyuncunun sahada düşük bir performans gösterdiğini vurguladı. Ata Demirer, bir süre sonra ise yaptığı bu paylaşımı kaldırdı.

Diagne'nin Kasımpaşa performansı

Süre: 90 dakika

İsabetli şut / şut: 0/0

Pas isabeti: %85

Kazandığı ikili mücadele: 3/10

Top kaybı: 3

Top çalma: 0

Yapılan faul: 1

Yaptığı faul: 1

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray spor toto süper lig Mbaye Diagne Kasımpaşa Ata Demirer

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