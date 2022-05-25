Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü'nün çekimleri başladı

Yapımcılığını BKM Film'in, senaristliğini Ata Demirer'in, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği, kadrosunda; Ata Demirer, Cem Gelinoğlu, Melek Baykal, Erkan Can, Celil Nalçakan, Toygan Avanoğlu, Tarık Pabuçcuoğu ve Özge Özacar gibi isimlerin yer aldığı filmin çekimleri Erdek'te başladı.
Ata Demirer, yeni filminin sete çıktığını duyurarak yeni karakterlerden fotoğrafları paylaştı. Demirer filmde Cengiz Sezen karakterine hayat verecek.
Filmde oyuncu Cem Gelinoğlu ise Taşkın Neşe karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.
Film çekimleri tamamlandıktan sonra 14 Haziran Salı günü ülkemizde yayın hayatına başlayacak olan Disney+ Türkiye'de ekrana gelecek.
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