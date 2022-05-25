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Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü'nün çekimleri başladı

25.05.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ata Demirer'in senaryosunu kaleme alıp başrolünde yer aldığı Bursa Bülbülü'nün çekimleri Erdek'te başladı. Demirer setten ilk kareleri de yayınladı.

Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü'nün çekimleri başladı

Yapımcılığını BKM Film'in, senaristliğini Ata Demirer'in, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği, kadrosunda; Ata Demirer, Cem Gelinoğlu, Melek Baykal, Erkan Can, Celil Nalçakan, Toygan Avanoğlu, Tarık Pabuçcuoğu ve Özge Özacar gibi isimlerin yer aldığı filmin çekimleri Erdek'te başladı.

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Ata Demirer, yeni filminin sete çıktığını duyurarak yeni karakterlerden fotoğrafları paylaştı. Demirer filmde Cengiz Sezen karakterine hayat verecek.

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Filmde oyuncu Cem Gelinoğlu ise Taşkın Neşe karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

DISNEY PLUS'TA YAYINLANACAK

Film çekimleri tamamlandıktan sonra 14 Haziran Salı günü ülkemizde yayın hayatına başlayacak olan Disney+ Türkiye'de ekrana gelecek.


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Ata Demirer
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