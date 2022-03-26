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Ata Demirer'in zor anları! Yürümekte güçlük çekti

26.03.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, önceki akşam Cihangir’deki bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu. Eğlenceli geçen sohbet sonrasında Demirer, yürümekte zorlandı.

Ata Demirer'in zor anları! Yürümekte güçlük çekti

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yaşamının büyük bir kısmını Bozcaada'da geçiren Ata Demirer, işleri için yeniden İstanbul'a geldi.

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Demirer, Sulhi Aksüt ve Emre Kınay’ın da aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla 8 saat boyunca Cihangir'deki bir mekanda sohbet etti.

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YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Kahkahaların havada uçuştuğu keyifli sohbetin ardından mekandan ayrılan ünlü komedyenin yürümekte güçlük çektiği görüldü.

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Otomobiliyle bir tur attıktan sonra gazetecilerin gittiğinden emin olan Demirer, 300 metre ilerdeki evine giriş yaptı. Arkadaşlarının koluna girerek yardımcı olduğu komedyen sorular karşısında, “İyi akşamlar” demekle yetindi.
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Mekan çıkışı Emre Kınay da gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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Ata Demirer Emre Kınay
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