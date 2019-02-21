Ata Demirer ve Aslı Turanlı birbirini sildi

46 yaşındaki komedyen Ata Demirer, 3 haftadır 26 yaş küçük oyuncu Aslı Turanlı ile aşk yaşıyordu.

Sosyal medya üzeridenn aradaki yaş farkı nedeniyle oldukça fazla eleştiri alan çift, sanal alemde birbirlerini takipten çıkardı.

ORTAK FOTOĞRAFLARINI KALDIRDILAR

Yine sosyal medya üzerinden aşklarını ilan eden ikilinin ilişkileri, sosyal medya üzerinden bitti. Ata Demirer ile Aslı Turanlı, Instagram'da birbirlerini takipten çıkardı.

İkili bununla da kalmayıp, birlikte çekildikleri fotoğrafları da sildi. Ünlü çiftin aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu. Ata Demirer ile Aslı Turanlı’nın neden ayrıldığı ise bilinmiyor.

İkili yaşla ilgili yapılan eleştirileri ti'ye almış ve dalga geçerek paylaşımlar yapmıştı.

