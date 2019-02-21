MAGAZİN

Ata Demirer ve Aslı Turanlı birbirini sildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.02.2019 09:24 | Son Güncelleme

Yaklaşık üç haftadır aşk yaşayan ve aralarındaki yaş farkı nedeniyle birçok kez haber olan Ata Demirer-Aslı Turanlı, birbirlerini sosyal medyadan sildi.

Ata Demirer ve Aslı Turanlı birbirini sildi

46 yaşındaki komedyen Ata Demirer, 3 haftadır 26 yaş küçük oyuncu Aslı Turanlı ile aşk yaşıyordu.

Sosyal medya üzeridenn aradaki yaş farkı nedeniyle oldukça fazla eleştiri alan çift, sanal alemde birbirlerini takipten çıkardı.

ORTAK FOTOĞRAFLARINI KALDIRDILAR

Yine sosyal medya üzerinden aşklarını ilan eden ikilinin ilişkileri, sosyal medya üzerinden bitti. Ata Demirer ile Aslı Turanlı, Instagram'da birbirlerini takipten çıkardı.

İkili bununla da kalmayıp, birlikte çekildikleri fotoğrafları da sildi. Ünlü çiftin aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu. Ata Demirer ile Aslı Turanlı’nın neden ayrıldığı ise bilinmiyor.

İkili yaşla ilgili yapılan eleştirileri ti'ye almış ve dalga geçerek paylaşımlar yapmıştı.

Android telefon kullananlara müjde! Dünya devinden yeni bomba geliyorAndroid telefon kullananlara müjde! Dünya devinden yeni bomba geliyor
Esrarengiz cinayet! Dikkat çeken ayrıntıEsrarengiz cinayet! Dikkat çeken ayrıntı
'Berkay ve Ece Erken öpüştü' iddiası olay oldu! 'Berkay ve Ece Erken öpüştü' iddiası olay oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ata Demirer ve Aslı Turanlı Ata Demirer

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Çanakkale Valiliği açıkladı: 46 deprem daha oldu!

Çanakkale Valiliği açıkladı: 46 deprem daha oldu!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alişan ve Buse Varol bebeklerinin kordon kanını saklattı

'Bebeğimizin kordon kanını...'

Berkay ve Ece Erken'in katıldığı doğum gününe striptizci damga vurdu

Berkay ve Ece Erken'in katıldığı doğum gününe striptizci damga vurdu

Müge Anlı'da esrarengiz Adem Kara cinayeti! Dikkat çeken 'ölü kaz' ayrıntısı

Esrarengiz cinayet! Dikkat çeken ayrıntı

'Berkay ve Ece Erken öpüştü' iddiasına jet yalanlama

'Berkay ve Ece Erken öpüştü' iddiası olay oldu!

Merve Sanay hacklendi! Hakan Çalhanoğlu'nun bomba mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Survivor'a katılacak Türk yarışmacı Sabriye Şengül imiş!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.