Suda zor anlar yaşadı! Bir anda saldırdı... O anlar sosyal medyada gündem yarattı: "Arkadaş canlısı zannediyordum"

MYNET|DIŞ HABERLER Kolombiya'nın kuzeyindeki Ciénaga'da bir gölde yaşanan bir olay sosyal medyanın ilgisini çekti. Daily Mail'in haberine göre gölde yüzen genç bir kıza kapibara saldırdı. Görüntülerde ilk başta kızın hayvanı mesafeli durması konusunda uyarmak için parmağını kaldırdığı görülüyor. Ancak bu uyarı şekli etkili olmamış olacak ki hayvan kızın üzerine doğru atlayarak kafasını kemirmeye çalıştı.

Çığlık çığlığa yardım isteyen genç kız şans eseri kıyıya ulaşmayı başardı. Saldırıdan ciddi şekilde yara almadığı belirtilen genç kızın yardımına elinde bir sopayla su kenarına gelen adam yetişti.

Görüntüler bazen insanların hâlâ vahşi hayvanları anlamadığını ve onlara karşı dikkatli olmanın daha iyi olduğunu gösteriyor. Bölge sakinlerinden biri, "Ne kadar sakin ve sevimli olduklarını gösteren videoları gördünüz diye, bunların hala vahşi hayvanlar olduğu gerçeğini inkar edemezsiniz." dedi. Bir başka kişi ise, "Kapibaraların sakin ve arkadaş canlısı olması gerekmez mi? Artık bu konsepti değiştirmek zorunda kalacağım." ifadelerini kullandı.