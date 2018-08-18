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Ata Demirer ve Demet Akbağ 3 yıl sonra yeniden...

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 18.08.2018 17:59 | Son Güncelleme

Ata Demirer'in yazdığı ve başrolü Demet Akbağ ile paylaştığı 'Hedefim Sensin' için geri sayım başladı. 'Eyvah Eyvah' serisinin yıldızları son filmden üç yıl sonra tekrar bir araya geldi.

Ata Demirer ve Demet Akbağ 3 yıl sonra yeniden...

Komedyen Ata Demirer, senaryosunu yazdığı 'Hedefim Sensin' filminin çekimlerine, eylül ayında başlayacak.

Film, 'Eyyvah Eyvah' serisinde çok sevilen Demet Akbağ ve Ata Demirer ikilisini, 'Zekeriya' ve 'Hafize' karakterleriyle 3 yıl aradan sonra tekrar bir araya getirecek.

Yapımcılığını BKM Film'in üstlendiği 'Hedefim Sensin'in yönetmen koltuğunda ise 'Kocan Kadar Konuş', 'Görümce', 'Arif V 216' gibi filmleri yöneten Kıvanç Baruönü oturacak.

Keyifli bir Ege hikayesini konu edinen ve okuma provaları başlayan filmde Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın yanı sıra Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum ve Erkan Can da rol alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ata Demirer Demet Akbağ

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