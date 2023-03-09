Ata eş anlamlısı nedir? Atanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Ata kelimesi pek çok alanda kullanılan sözcüklerden biridir. Bu sözcük Eski Türkçe olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuk dilinde “at-ta” sözcüğünden türetilmiş ve “baba, dede” kelimelerinden dilimize aktarılmıştır. Ata sözcüğü anlamdaş karşılığı bulunan kelimeler arasında yer alır. Türk Dil Kurumuna göre ata kelimesinin birden fazla anlamı mevcuttur. Bu anlamlar şu şekildedir:

(İsim) Baba

(İsim) Büyükbabalardan ya da dedelerden her biri

(İsim) Bir kimsenin geçmiş zamanda yaşamış olan büyükleri

Ata kelimesinin içerisinde geçtiği “ataerkil", "ata lira", "atasözü", "atasarısı", "atabey” gibi birleşik kelimeler ve “atalar çıkarayım der tahta", "atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar", "atadan abadan görmek", "ata malı mal olmaz", "atasını tanımayan Allah’ını tanımaz” gibi pek çok deyim ve atasözleri de bulunmaktadır.

Ata kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Ata kelimesi cümle içerisinde çoğunlukla isim hâliyle kullanılır. Bu kelime ile aynı manayı taşıyan birçok sözcük vardır. Eş anlamlı sözcükler cümle içerisinde anlam açısından birbirlerini birebir karşılamaktadır. Anlamdaş kelimeler cümle içerisinde birbirleriyle yer değiştirdikleri zaman o cümlenin anlamında herhangi bir bozukluk görülmez. At eş anlamlısı olan birçok sözcük bulunur. Buna göre atanın eş anlamlısı olan sözcükler:

Baba

Ağababa

Cet

Yukarıdaki sözcüklerin hepsi günlük hayatımızda karşımıza çıkan sözcükler arasında yer almaktadır. Bu sözcükler, ata kelimesiyle aynı manaya gelir. Bu yüzden ata sözcüğü yerine rahatlıkla kullanılabilirler.

Atanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı bir başka deyişle anlamdaş kelimeler, cümle içerisinde birbirlerinin yerini tutabilen sözcüklere denir. Ata sözcüğü yerine geçen kelimelerin daha iyi anlaşılabilmesi adına cümle içerisinde kullanılması gerekir. Ata kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler vermemiz gerekirse: