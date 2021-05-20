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Atama kararları Resmi Gazete'de

20.05.2021 05:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atama kararları Resmi Gazete'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliklerine, İş Müfettişi Mehmet Alper Kan ile Abdurrahman Çalık atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Suat Sarıgül görevinden alındı, yerine Kamu İhale Kurulu Üyesi Necmi Keskinsoy getirildi. Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Cebrail Taşkın atandı.

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resmi gazete Hazine ve Maliye Bakanlığı

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