HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ataşehir'de 5 yıldızlı oteli karıştıran kavga kamerada! Yumruklar havada uçuştu

Ataşehir'de 5 yıldızlı oteli karıştıran kavga kamerada! Yumruklar havada uçuştu

31.05.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de 5 yıldızlı bir oteldeki barda kavgaya karışan arkadaşını uzaklaştırmak isteyen Taner Eybek yumrukların hedefi oldu. Çenesi kırılan Taner Eybek şikayetçi olurken, kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı anlatan Eybek, "Aralarına girip 'Ya durun etmeyin, kavga zamanı değil, kavga edilmez.' diyerek bunları yatıştırmaya çalışırken arkadan diğer vatandaşın arkadaşı koşarak gelip vurdu. Yüzümde 2 yerde kırık oluştu. Bu kırıklardan dolayı 2 defa ameliyat oldum" ifadelerini kullandı.

Ataşehir'de 5 yıldızlı oteli karıştıran kavga kamerada! Yumruklar havada uçuştu

Ataşehir'de bulunan otele 20 Ekim 2021 tarihinde gelen Taner Eybek, arkadaşıyla otelin alt katında bulunan türkü bara girdi. Saat 04.00 sıralarında Eybek'in arkadaşı ve yan masada oturan bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, işletme sahibi tarafları dışarı çıkardı. Kavga otel lobisinde de devam etti. Taner Eybek, kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı. Baygınlık geçiren Eybek'in çenesi kırıldı. Darbedilen Eybek ve arkadaşı otelden ayrılarak hastaneye gitti.

4e19d9c2ff2bcd7870c3793f834ac6c4

POLİSTEKİ İFADEDE HESABA İTİRAZ DETAYI

Taner Eybek olaydan 3 gün sonra İçerenköy Polis Merkezi'ne giderek verdiği ifadede ise, olay günü saat 04.00 sıralarında mekandan çıkmak istediklerini, hesabı ödemek için kasaya geçtiklerini, hesabın 3 bin 600 lira tutması üzerine kasadaki çalışanlarla tartıştıklarını ve hesaba itiraz ettiklerini, kendisinin alkollü olduğundan dolayı net olarak ne dediğini hatırlamadığını daha sonra arkadaşıyla mekandan çıktıklarını ve otelin lobi kısmına geçtiklerinde ise tanımadığı kişiler tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

Taner Eybek, savcılığın kendisine otelin dış kameralarının çalışmadığını ve bu nedenle konunun faili meçhul olduğunu ve tahkikatın devam ettiğini söylediğini belirterek şüphelilerin yakalanmasını istedi.

1ac26b06d79e44c186ba0d6535c788c5

"2 DEFA AMELİYAT OLDUM"

Taner Eybek, "İş insanıyım. Bir arkadaşımla otele gittik. Lüks bir yerdi. Çok lüks bir mekan. Nezih bir mekan diye gittik aslında. Orada benim arkadaşımla karşı tarafta yan tarafımızda bir masayla yan baktın tartışması oldu. Bundan dolayı mekan sahibi, oradaki bodyguardlar falan benim arkadaşımla o diğer vatandaşı burada tartışmayın, burada kavga etmeyin diyerek dışarıya göndermek istedi. Gidin dışarıda kavga edin ediyorsanız diye. Ve bunlar tam dışarıya çıkmak üzereyken lobide ben bunları sakinleştirmek istedim. Aralarına girip 'Ya durun etmeyin, kavga zamanı değil, kavga edilmez.' diyerek bunları yatıştırmaya çalışırken arkadan diğer vatandaşın arkadaşı koşarak gelip vurdu. Çenemi kırdı. Ben orada baygınlık geçiriyordum. Aşağı yukarı 20 gün hastanede yattım. Hiçbir şey yemeden içmeden çok kötü günler yaşadım. Ve şu anda hala sıkıntılar yaşıyordum. Yüzümde 2 yerde kırık oluştu. Bu kırıklardan dolayı 2 defa ameliyat oldum. Şu anda hala bir defa daha ameliyat olmam lazım. Platin var yüzümde" dedi. Saldırganlardan şikayetçi olduğunu söyleyen Eybek, "Ben bu adamların bulunup bu olayın aydınlanmasını istiyorum. Şikayetçi olduk ve görüntüleri istedik. Ama ne gariptir ki otel, dış kamera kayıtlarını vermiyor. Çalışmadığını söylüyor. Otel de 5 yıldızlı bir otel ve İstanbul'un göbeğinde. Ben kesinlikle bunu kabullenmiyorum, kabul edemiyorum. Yani böyle bir otelin kamera kayıtlarının çalışmaması mümkün değil. Bence delil karartmak için, yani adamların plakası tespit olmasın diye verilmedi diye düşünüyorum ben" diye konuştu.

92355de4e9deb698ece7795100554052

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuyruğun sonu yok! Yüzlerce TIR günlerdir bekliyorKuyruğun sonu yok! Yüzlerce TIR günlerdir bekliyor
81 ile maske genelgesi! Tek bir yerde devam edecek81 ile maske genelgesi! Tek bir yerde devam edecek
Dolandırıcılar 5 milyon TL'yi gece kulüplerinde böyle harcadı!Dolandırıcılar 5 milyon TL'yi gece kulüplerinde böyle harcadı!
Anahtar Kelimeler:
Ataşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

Liseli 2 kızın başına gelenden sonra ayaklandılar

Liseli 2 kızın başına gelenden sonra ayaklandılar

Şaşkına çeviren fantezi sorusu! "Kocam cinsellikte..."

Şaşkına çeviren fantezi sorusu! "Kocam cinsellikte..."

Esenyurt'ta çocuğa taciz iddiası! Mahalle sokağa döküldü

Esenyurt'ta çocuğa taciz iddiası! Mahalle sokağa döküldü

Kulislerde konuşulan bomba iddia!

Kulislerde konuşulan bomba iddia!

Bir de gençliğini görün! 22 yaşındaki hali olay oldu

Bir de gençliğini görün! 22 yaşındaki hali olay oldu

İlginizi Çekebilir

Seviştikten sonra hafızasını kaybetti! Gerekçesi inanılmaz

Seviştikten sonra hafızasını kaybetti! Gerekçesi inanılmaz

Mikseri çalıştıramadı! Melisa olayı çözünce...

Mikseri çalıştıramadı! Melisa olayı çözünce...

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Bir de gençliğini görün! 22 yaşındaki hali olay oldu

Bir de gençliğini görün! 22 yaşındaki hali olay oldu

İbn-i Sina’dan mucize çözüm: Böbrek taşını eritiyor

İbn-i Sina’dan mucize çözüm: Böbrek taşını eritiyor

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.