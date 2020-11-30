Atatürk Arboretumu nerede? Atatürk Arboretumu’na nasıl gidilir? Atatürk Arboretumu giriş ücreti 2020

Dünyada türünün en büyük örnekleri arasında bulunan Atatürk Arboretumu, ziyaretçilerine sonbaharın tüm renklerinin yansıdığı eşsiz bir manzara sunuyor. Bu nedenle çok sayıda vatandaş tarafından Atatürk Arboretumu ücret bilgileri de araştırılıyor. Peki, Atatürk Arboretumu’na otobüsle nasıl gidilir? İşte Atatürk Arboretumu ile ilgili tüm merak edilenler...

ATATÜRK ARBORETUMU’NA NE ZAMAN GİDİLMELİ?

Prof. Dr. Hayrettin Kayacık tarafından araştırma ve gözlem amacıyla 1949'da kurulan Atatürk Arboretumu, araştırma kurumlarının, bilim insanlarının ve doğa severlerin incelemelerine, bilimsel araştırmalarına açık bir laboratuvar olarak hizmet vermesinin yanı sıra 2011'den bu yana ziyaretçileri de ağırlıyor. İçerisinde bulunan 3 suni göleti ve bitki çeşitliğiyle mevsimin güzelliklerini yaşamak isteyenlerin ilgi odağı arboretumda, ziyaretçiler sonbahar renkleri olan sarı, kahverengi ve yeşilin tüm tonlarını keşfederken, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.

Atatürk Arboretumu'nu, yıllık ortalama 200 bin kişi ziyaret ediyor. Yiyecek ve içecekle girilmesine izin verilmeyen canlı ağaç parkını, üniversite öğrencileri ve akademisyenler de bilimsel çalışmaları için ziyaret ediyor. Bilimsel araştırma ve gözlem dışında film, katalog ve düğün çekimleri için tercih edilen mekanların başında gelen Atatürk Arboretumu, pazartesi günleri ziyarete kapalı. Bahçeköy Orman İşletme Müdürü Fatih Altunordu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Arboretumu kurulurken Türkiye'nin doğal yetişen meşe taksonlarının çokluğu ve Belgrad Ormanı'nın meşenin yetişmesi için uygun koşullara sahip olduğu göz önüne alınarak meşe ve onun bağlı olduğu Fagaceae Familyası ağırlıklı bir arboretum olmasının planlandığını anlattı.