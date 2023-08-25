Atatürk dizisinde Zübeyde Hanım'ı canlandıran Songül Öden'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı 6 bölümlük "Atatürk" dizisinde Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'ı canlandıran Songül Öden şu sıralar iki heyecanı birden yaşıyor.

İlk fragmanıyla sosyal medyaya damga vuran Atatürk dizisinin yayınlanmasını dört gözle bekleyen ünlü oyuncu diğer yandan bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. 3 yıl önce iş insanı Arman Bıçakçı’yla evlenen 44 yaşındaki güzel oyuncu anne olmaya hazırlanıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bugüne kadar birçok kez dizi ve filmde anne rolüne hayat veren Öden, 4 aylık hamile...

Songül Öden'in bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Ünlü oyuncunun bir kızı olacak.



