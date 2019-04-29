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Atatürk'e hakaret eden yazar Hamza Andreas Tzortzis hakkında suç duyurusu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 29.04.2019 12:12 | Son Güncelleme

İstanbul Barosu, geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Atatürk'e hakaret eden Yunan asıllı İngiliz yazar Hamza Andreas Tzortzis hakkında, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.

Atatürk'e hakaret eden yazar Hamza Andreas Tzortzis hakkında suç duyurusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran İstanbul Barosu Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Atatürk'e hakaret ettiği belirtilen Tzortzis hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yaptığı konuşmada Atatürk ve silah arkadaşlarını kast ederek onlara hakaret ettiği kaydedilen Tzortzis hakkında, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan soruşturma başlatılması talep edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
atatürk Boğaziçi Üniversitesi Hamza Andreas Tzortzis

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Eee demek ki neymiş?Birisi Atatürke hakaret edip sevmiyorsa ya Yunan ya da İngiliz kanı taşıyormuş.
tayyipe hakaret eden müebbet yiyor atatürke hakaret eden 2 gün yatmıyor
şu adamı alkışlıyorsunuz, şaşırmışsınız . inşallah yolunuzu bulursunuz.
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