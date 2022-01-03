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Atatürk’ün tasarladığı İdeal Cumhuriyet Köyü projesinden esinlendi! Danimarka’nın masalsı yerleşim yeri: Brondby Köyü

03.01.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde mimari olarak insanlığın elinden çıkan benzersiz tasarımlar herkesi büyülüyor. Sosyal medyada son dönemde Danimarka’nın mimari olarak hayranlık uyandıran yerleşim yeri Brondby Köyü’ne olan ilgi arttı. Çember evler olarak da bilinen Brondby Köyü’nün ana fikri Mustafa Kemal Atatürk’ün 1937 yılında tasarladığı ‘İdeal Cumhuriyet Köyü’ projesinden esinlendi.

Atatürk’ün tasarladığı İdeal Cumhuriyet Köyü projesinden esinlendi! Danimarka’nın masalsı yerleşim yeri: Brondby Köyü

Ölümünden bir yıl öncesinde Atatürk, Türkiye'yi temelden kalkındırmayı amaçlayan bir proje fikrini ortaya atmıştı. ‘İdeal Cumhuriyet Köyü’ projesi olarak bilinen yapılaşmayı Türkiye Afet İnan’ın kitaplarından öğrenmişti.

atatürk

Tüm dünyayı kendisine hayran bırakan bu proje için İnan, 1970’li yıllarda Bayındırlık Bakanlığı ve valilere yolladığı mektuplarla anlatmıştı.l Atatürk’ün 1937 yılında tasarladığı ‘İdeal Cumhuriyet Köyü’ projesinden esinlenerek Danimarka’da Brondby Köyü oluşturuldu. Banliyölerde tarımsal üretimin yapılabilmesi için insanların belli bir mevsimi geçirdiği bir köy inşa edildi.

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SOSYAL ETKİLEŞİME İZİN VERİYOR

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Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Brondby Köyü, 1964 yılında mimar Erik Mygind tarafından tasarlandı. Daireler şeklinde tasarlanan evlerin önünde herkesin kendisine ait bir bahçesi bulunuyor ve konut sakinleri arasındaki sosyal etkileşime izin veriyor. Kiracıların sadece nisan ve ekim ayları arasında oturmalarına izin veriliyor. İnsanların yılın her mevsiminde burada bulunan evlerinde oturmalarına izin vermeyen yasalar bulunuyor.

Brondby Köyü’ndeki evler daha minimal ve küçük yapılarda inşa edildi. En büyük evin sadece 50 metrekara genişliğinde olduğu bildirildi. Brondby Köyü’nden ev almak isteyenlerin bölgeye en fazla 20 kilometre uzaklıkta ikametgah etmeleri gerekiyor. Danimarka’nın farklı şehirlerinden ya da Kopenhag’ın uzak kesimlerinde yaşayanlar buradan ev satın alamıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka
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