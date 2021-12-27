Amerika’nın Indiana eyaletindeki Santa Claus kasabası, yılın her günü Noel’i kutluyor

Nüfusu 3.000’den az olan Noel Baba adıyla anılan küçük bir kırsal kasaba “Amerika’nın Noel Memleketi” adıyla biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin Indiana eyaletindeki kasaba 1800’lü yılların ortasında kuruldu ve Santa De ismi verildi. 1856 yılında kasaba bir postahaneye başvurmaya çalıştığında Santa Fe adı başka bir yerde olduğu için reddedildi. Kasaba sakinlerini kırsal bölgeye Santa Claus adını vermeye karar verdi.

DÜNYANIN TEK NOEL BABA POSTANESİ

Noel arifesinde kasaba sakinleri yerleşim yerlerinin adını kararlaştırmak için bir toplantı düzenledi. Toplantı sırasında kapılar açıldı ve o dönemde çocuk olan sakinler çanların sesini duyarak ‘Noel Baba’ diye bağırdı. Kasaba sakinleri bunu bir işaret olarak algıladı ve kasabanın adının Santa Claus olmasına karar verdi. Indiana’daki Noel Baba kasabası bu şekilde doğmuş oldu. Adının değiştirildiği kasabanın postanesi, aynı zamanda dünyada Noel Baba'nın adının geçtiği tek postane olma özelliğini taşıyor.

ÇOCUKLARA CEVAP VERİYORLAR

Her yıl kasabaya çocuklardan Noel Baba’ya gönderilen binlerce mektup geliyor ve kendilerini Noel Baba’nın elfleri olarak ilan eden bir grup gönüllü her çocuğun yanıt almasını sağlıyor. 2018 yılında dünyanın dört bir yanındaki çocukların Noel Baba’ya gönderdikleri mektuplar için 22 binden fazla yanıt ulaştırıldı.



