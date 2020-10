Atatürk’ün Manisa’ya gelişinin 95. yıl dönümü kutlandı

Cumhuriyet Meydanı’ndan Azerbaycan’a selam

Cumhuriyet Meydanı’nda yürüyüş tamamlanırken, burada Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yaptı. Atatürk’ün Manisa’ya gelişinin 10 Ekim 1925 tarihi baz alınarak kutlanmasına rağmen Manisa’nın büyük dehayı ilk olarak 26 Ocak 1923’te ağırladığını vurgulayarak sözlerine başlayan Başkan Ergün, “Sözlerimin başında kardeşimiz Azerbaycan’da sivilleri hedef alan Ermenistan’ın saldırıları sonucu yaşamlarını yitiren soydaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Azerbaycan topraklarını işgal ederek, orada adeta bir terör devleti kuran Ermenistan’ın sivilleri hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyorum. Büyük Türk milleti, terörle mücadeleyi iyi bilir ve Ermenistan’a da hak ettiği cevabı Allah’ın izniyle en güzel şekilde vermektedir” dedi.

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından işgalci Yunan askerinin 3 yıl 3 ay ve 12 gün boyunca Manisa’yı işgal ettiğini belirten Başkan Ergün, “Yunan askerinin kaçarken de yakıp yıkarak enkaza çevirdiği Manisa’mız, kurtuluşun ardından yeniden dirilmenin ve ayağa kalkmanın adeta destanını yazmış. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk de, Manisa’ya ilk kez geldiğinde ’Bir kaç ay evvel buradan geçtiğim zaman buralar ateşler içinde idi. Şimdi o günlerin geçtiğini ve halkın bir araya geldiğini ve çalışmaya başladığını gördüm. Şundan dolayı çok bahtiyarım: Muhterem Ahali! Bütün efradımız çok çalışkandır. Feyizli araziye mâlik bulunuyorsunuz. Bu çalışkan ahalimizin mesaisi ile az zamanda çok nafi neticeler elde edileceğine eminim’ demiştir” dedi.

Manisalıların çalışkan ve vatanına bağlı olduğunun altını çizen Başkan Ergün, “Manisa halkı çalışkandır. Manisa halkı barıştan yana tutumunun yanı sıra vatanına milletine ve bayrağına bağlı bir şehirdir. İşgalden sonra Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğündeki kahraman atalarımızın olağanüstü gayretiyle ayağa kalkan necip milletimiz, yenilikçi ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti için yine birlik, beraberlik ve inançla canla başla çalışmıştır. Şahlanan milletin yaralarını sarışını yakından görmek, yepyeni Türkiye inşa edilirken halkına moral olmak isteyen Büyük Atatürk, yurt gezileriyle her zaman milletin yanında olmuştur. Manisalılar da, Atatürk’e bağlılığını her fırsatta göstermiş, Manisa ziyaretlerinde o büyük dehayı bağrına basmıştır” diye konuştu.

Atatürk’ün yurt gezileri yapması ile ilgili asıl amacı gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmak yükümlülüğünde olduklarını vurgulayan Başkan Ergün, şunları söyledi: “Her konuşmamda vurguluyorum ve yine vurgulayacağım. Her yıl 10 Ekim’de yaptığımız bu törenlerle Aziz Atatürk ve silah arkadaşlarını yad ediyor ve o günleri çocuklarımıza ve gençlerimize temsili olarak göstermeye çalışıyoruz. Bizler Mustafa Kemal Atatürk’ü ve yaptıklarını hem iyi kavramak, hem de çocuklarımıza en güzel şekilde anlatmakla yükümlüyüz. Ülkesini düşman işgalinden kurtaran kahraman Atatürk ve O’nun kahraman silah arkadaşlarının, yeni ve büyük Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmasını, savaş sonrası yokluklar içinde harap ve bitap düşmüş bir milleti eğitimle, bilimle, sanatla ve kalkınma hamlesiyle şahlandırma çabasını gelecek nesillerimize çok iyi anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk’ün Manisa’mızı onurlandırışının 95. yıl dönümünde, bu güzel vatanı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşları ve kahraman ecdadımızın anıları önünde saygıyla eğiliyor ve rahmetle anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene!”

Konuşmanın ardından Atatürk’ün Manisa’ya gelişinde dönemin Belediye Başkanı Bahri Sarıtepe’nin yaptığı konuşma ile Atatürk’ün Manisalılara sesleniş metni okundu. Öğrencilerin günün anlamına ilişkin şiirleriyle tatlanan etkinlik, alkışlar eşliğinde tamamlandı.

Törene, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Albay Sebahattin Kalkan, MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, başkan danışmanları, daire başkanları, kurum müdürleri, askeri erkân, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.