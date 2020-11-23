Ateistlerle ilgili sözleri olay olan Öykü Gürman yeni açıklama yaptı

Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, geçtiğimiz günlerde BloombergHT'de yayınlanan Aslı Safak'la İşin Aslı programına katıldı. Babasının ateist olduğunu söyleyen Gürman, merhamet ve vicdandan başka hiçbir şey için yaşamayacağının altını çizerek, "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum. İnançsızlık egoizm ve bencillik getirir" dedi.

Bu sözleri büyük yankı uyandıran 38 yaşındaki Öykü Gürman, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

'BİRBİRİMİZİ YORMANIN ANLAMI YOK'

"Yanlış anlaşıldım" diyen Gürman, şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz günlerde katıldığım bir televizyon programında duygusallıkla yaşadığım kişisel bir konuyu ifade etmeye çalışırken bir anlam karmaşası yaşadım. Söylemiş olduğum cümleler yanlış ve farklı anlaşılmalara sebep olduğu için açıklama yapma gereği duydum.

Program süresince yaşadığım duygusallık içinde kelimelerin sohbetin içinden cımbızla çekilerek bambaşka bir noktaya taşınması beni çok rahatsız etti. Bir sanat insanı olarak ifade etmeliyim ki tek amaç insanları birleştirmek, birlikte tüm farklılığa rağmen yaşayabilmenin, konuşabilmenin uygarlığına ulaşmak için çaba sarf etmek olmalı!