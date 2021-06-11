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  4. Ateş kırmızısı saçlarından vazgeçti! İşte Aslıhan Güner'in son hali

Ateş kırmızısı saçlarından vazgeçti! İşte Aslıhan Güner'in son hali

11.06.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarında izlenme rekorları kıran 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisi geçtiğimiz haftalarda final yaptı. Dizide İsmail Demirci ile başrolü paylaşan Aslıhan Güner, finalin ardından soluğu kuaförde aldı. Yeni bir proje anlaştığı ortaya çıkan Güner, projesi için kızıl saçlarından vazgeçti. Ünlü oyuncu yaptığı imaj değişikliği ile herkesi şoke etti.

Meslektaşı Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik süren oyuncu Aslıhan Güner, rol aldığı dizi 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' geçtiğimiz haftalarda final yaparak ekranlardaki serüvenini sonlandırdı. Dizide Yıldız karakterine kızıl saçları ile hayat veren ünlü oyuncunun yeni projeler ile anlaşmaya başladığı iddia edilmişti. İmaj değişikliğine giden oyuncunun bu imajını yeni projesi için yaptığı söylendi. Sosyal medya hesabından son halini paylaşan oyuncu takipçilerinden tam not aldı...

Aslıhan Güner radikal bir değişikliğine gitti!

Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan Aslıhan Günel, dizinin yıldızı olarak kaldı.
Yaklaşık 2 sezondur izlenme rekorları kıran fenomen dizide Aslıhan Güner'e başrolde ise başarılı oyuncu İsmail Demirci eşlik etti.
Geçtiğimiz haftalarda final yapan dizi hayranlarını üzse de oyuncular yeni projeler ile anlaşmaya başladı.
Dizide Yıldız karakterine hayat veren ünlü oyuncu, sergilediği performansın yanı sıra kızıl saçlarıyla çok sevilmişti.
Güzelliği ile de adından epey söz ettiren başarılı oyuncu, aynı zamanda aktif bir sosyal medya kullanıcısı.
Sık sık yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen Güner, son paylaşımları ile hayranlarını şoke etti.
Son zamanlarda ateş kırmızısı saçları ve mavi gözleri ile herkesi büyüleyen ünlü oyuncu imaj değişikliğine gitti.

Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından yeni projeler ile görüşmeye başladığı ortaya çıkan Günel, yeni bir proje ile anlaşma sağladı.

Yeni projesi için radikal değişime gitti

Yeni projesi için radikal değişime gitti
Yeni projesi için kızıl saçlarından tek çırpıda vazgeçen başarılı oyuncu yeni imajını takipçileri ile paylaştı.

Değişimiyle şoke etti

Değişimiyle şoke etti
İnstagram hesabından bu fotoğrafını yayınlayan Güner, altına 'Ta taaam, Bir takım sürprizler mi? ' notunu düştü.

Hayranlarından tam puan aldı

Hayranlarından tam puan aldı
Ünlü oyuncunun bu radikal değişimi hayranlarını şaşırtsa da kısa sürede benimsenerek, not not aldı.

Dizi aşkı gerçek oldu

Dizi aşkı gerçek oldu
Öte yandan kendisi gibi oyuncu Mert Kılıç ile "Şefkat Tepe" adlı dizinin setinde aşk yaşamaya başlayan Güner, 2013 yılında Kılıç'la hayatını birleştirmişti.

11'inci yıllarını kutladılar

11'inci yıllarını kutladılar
Geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 11. yıl dönümlerini kutlayan çiftten, Güner bu fotoğrafı yayınlayarak 'M 09.06.13 Aşk’la..' notunu düştü.
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Anahtar Kelimeler:
Aslıhan Güner Mert Kılıç
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