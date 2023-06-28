Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan beyaz bikinisiyle nefes kesti! Güzelliğiyle büyüledi

Küçük yaşta oyunculuğa başlayan İlayda Alişan, şimdilerde Ateş Kuşları dizisindeki Gülayşe karakteriyle adından söz ettiriyor. Özel hayatıyla da sık sık gündem olan ünlü oyuncu son olarak Oğulcan Engin ile anılmıştı. İkili çıkan aşk haberlerini yalanlamıştı.

27 yaşındaki güzel oyuncu tatil fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Beyaz bikinisiyle poz veren ünlü ismin son gönderisine beğeni ve yorum yağdı.

İlayda Alişan bikinili pozlarına sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitim aldı.

Kariyerine reklam filmlerinde oynayarak başlayan İlayda Alişan 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile çıkış yaptı.

Daha sonra Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat, Çukur dizilerinde rol aldı.

2019-2020 yılları arasında Netflix orijinal dizisi Hakan: Muhafız'da Aylin karakterine hayat verdi.

2019'da Şampiyon'un kadrosuna katıldı. 2021 yılında Gain'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem karakterini canlandırdı.





