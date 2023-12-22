Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı'dan ilan-ı aşk! Sevgilisi Ömer’in yıldızı çıktı

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik ve Burak Tozkoparan gibi isimlerle aynı sahneleri paylaşan Erdem Şanlı son paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı. Meslektaşı Deniz Işın ile aşk yaşamaya başlayan Erdem Şanlı'nın aşk pozları sosyal medyada gündem oldu.
Leyla ile Mecnun dizisiyle yıldızı parlayan Deniz Işın son olarak Ömer dizisinde rol almıştı.
Bir süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, dudak dudağa poz vererek ilişkilerini ilan etti.
Çiftin aşk dolu pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Deniz Işın 31, Erdem Şanlı ise 27 yaşında.