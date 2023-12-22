MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı'dan ilan-ı aşk! Sevgilisi Ömer’in yıldızı çıktı

Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı'dan ilan-ı aşk! Sevgilisi Ömer’in yıldızı çıktı

22.12.2023 11:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ateş Kuşları dizisinde canlandırdığı 'Zıpkın Ateş' rolüyle tanınan Erdem Şanlı aşkını ilan etti. Ünlü oyuncunun yeni aşkı Ömer dizisinin yıldızı çıktı. İkilinin aşk pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik ve Burak Tozkoparan gibi isimlerle aynı sahneleri paylaşan Erdem Şanlı son paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı. Meslektaşı Deniz Işın ile aşk yaşamaya başlayan Erdem Şanlı'nın aşk pozları sosyal medyada gündem oldu.

DENİZ IŞIN - ERDEM ŞANLI

Leyla ile Mecnun dizisiyle yıldızı parlayan Deniz Işın son olarak Ömer dizisinde rol almıştı.

DENİZ IŞIN - ERDEM ŞANLI 2

Bir süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, dudak dudağa poz vererek ilişkilerini ilan etti.

DENİZ IŞIN - ERDEM ŞANLI 3

Çiftin aşk dolu pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Deniz Işın 31, Erdem Şanlı ise 27 yaşında.

İlginizi Çekebilir

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

 Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

 Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirime girdi

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirime girdi

 Çok satan o valiz seti indirime girdi, sizin için inceledik

Çok satan o valiz seti indirime girdi, sizin için inceledik

 Evde saç sakal tıraşı için aradığınız cihaz burada! Üstelik fiyatı da düştü

Evde saç sakal tıraşı için aradığınız cihaz burada! Üstelik fiyatı da düştü

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı ile tanışın

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı ile tanışın

 "İndirimdeyken alsaydım!" dememek için bu listemize mutlaka göz atın

"İndirimdeyken alsaydım!" dememek için bu listemize mutlaka göz atın

 Yılbaşında göz kamaştırmanızı sağlayacak elbise modellerini seçtik

Yılbaşında göz kamaştırmanızı sağlayacak elbise modellerini seçtik


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsmailağa Cemaati harekete geçti, RTÜK'ten açıklama geldiİsmailağa Cemaati harekete geçti, RTÜK'ten açıklama geldi
Bomba ayrılık iddiası! O detay dikkat çektiBomba ayrılık iddiası! O detay dikkat çekti
Yedi Numara'nın flörtöz Ayten'i son hali ile şaşırttı! Gören aynı şeyi söylediYedi Numara'nın flörtöz Ayten'i son hali ile şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi
Anahtar Kelimeler:
Deniz Işın erdem şanlı ömer Ateş Kuşları Oyuncu Alişan yaşında
En Çok Okunan Haberler
Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı! Bankaya 100 bin yatıran bir kişi 3 ay sonra...

Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı! Bankaya 100 bin yatıran bir kişi 3 ay sonra...

SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı maaş tablosu... İşte masadaki oran!

SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı maaş tablosu... İşte masadaki oran!

İsmailağa Cemaati harekete geçti, RTÜK'ten açıklama geldi

İsmailağa Cemaati harekete geçti, RTÜK'ten açıklama geldi

Mansur Yavaş istifaları bitmedi! Liste uzadıkça uzuyor

Mansur Yavaş istifaları bitmedi! Liste uzadıkça uzuyor

Rus milyarder Roman Abramoviç İstanbul'da yemek yedi! Bıraktığı bahşiş gündem oldu: 'Dükkanı kapatırım'

Rus milyarder Roman Abramoviç İstanbul'da yemek yedi! Bıraktığı bahşiş gündem oldu: 'Dükkanı kapatırım'

CAS kararı onadı, Süper Lig ekibi 2 dönem transfer yasağı aldı!

CAS kararı onadı, Süper Lig ekibi 2 dönem transfer yasağı aldı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Çevrimiçi flörtü değerlendirdi! 'Türkiye'de ve Londra'da farklı'

Çevrimiçi flörtü değerlendirdi! 'Türkiye'de ve Londra'da farklı'

Sokak ortasında doğum yaptı! Böyle yardımına koştular

Sokak ortasında doğum yaptı! Böyle yardımına koştular

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.