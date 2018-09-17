MAGAZİN

Athena Gökhan 13 yıl sonra sinemaya dönüyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.09.2018 09:43 | Son Güncelleme

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz önceki akşam Etiler’de objektife yansıdı.

Athena Gökhan 13 yıl sonra sinemaya dönüyor

Mekan çıkışında 13 yıl önce oynadığı “O Şimdi Mahkum” filminden sonra yeniden beyazperdede olacağını söyleyen Özoğuz, “Bir film projemiz var. Uzun zamandır onunla alakalı çalışmalar var. Senaryo çalışmaları üzerinde de çalışıyoruz” dedi. Ömer Faruk Sorak’ın yönetmenliğini üstleneceği filmin oyuncu kadrosu henüz netleşmedi.

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“O Ses Türkiye”deki jüri üyeliğinden ayrılan Gökhan Özoğuz, albüm hazırlığında olduğunu belirtti.

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Abdullah Oğuz’un yönettiği, Erkan Can ve Levent Kazak’ın rol aldığı “O Şimdi Mahkum” adlı filmde Gökhan Özoğuz da ufak bir rolle izleyici karşısına çıktı.

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