MAGAZİN

Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.06.2019 10:31 | Son Güncelleme

Son günlerde siyasi çıkışlarıyla gündeme gelen Athena Gökhan, dün akşam Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım ortak yayınıyla alakalı kravat yorumu yapan Melih Gökçek'e tepki gösterdi.

Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

Türkiye'nin günlerdir beklediği tarihi yayın dün gece gerçekleşti. Tüm Türkiye, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın ortak yayınına kilitlendi. Yayın başladığı andan itibaren on binlerce tweet atıldı.

KRAVAT YORUMU YAPTI

Yayını takip eden Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek'de ortak yayınla alakalı paylaşımlar yaptı. Ardı ardına paylaşımlar yapan Gökçek'in Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın kravat tercihiyle ilgili tweeti, dikkat çekti.

athena-gokhan-dan-imamoglu-ve-yildirim-in-12154058_1296_m

"ÜLKEMİZİN İTİBAR KAYBETMESİ ÇOK OLAĞANDIR"

Gökçek'in Yıldırım ve İmamoğlu'nun kravatına yaptığı yoruma şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan tepki geldi. Özoğuz, " Üzücü olan ne biliyor musunuz? Güleriz ağlanacak halimize misali. Halkımızı hakikaten aptal yerine koyuyor olma arzunuz! Ortada bu mevkiilerde bu seviyeler olduğu sürece Ülkemizin itibar kaybetmesi çok olağandır." paylaşımıyla tepkisini ortaya koydu.

athena-gokhan-dan-imamoglu-ve-yildirim-in-12154058_7557_m


9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor
Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın... Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...
Hadise'den ilginç paylaşım! 'Eğer erkek olsaydım...'Hadise'den ilginç paylaşım! 'Eğer erkek olsaydım...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
athena gökhan Melih Gökçek twitter

En Çok Okunan Haberler

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Ordu Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu açıklaması

Ordu Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

AK Partili Meclis Üyesi evinin balkonunda öldürüldü!

AK Partili Meclis Üyesi evinin balkonunda öldürüldü!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Tatil istekleri şoke etti! Ultra lüks

Tatil istekleri şoke etti! Ultra lüks

Okuyucu Yorumları 1 yorum
sanatçı denen gökhan bozuntusu senin ağzından şu kelimeler döküldümü hiç imamoglunu abd den FİRARİ EMRE USLU neden bizim sayemizde seçildi biz olmasaydık olmazlardı..veya kandildeki terör yuvasindakiler pkk mensupları neden imamoğlu diye bas bas bağırıyorlar bunlara tepkin verdin mi hiç SADECE BOŞ BOŞ KONUŞUYORSUN... SÖYLEMLERİN YOK HÜKMÜNDE ÇAKMA MİLLİYETÇİLER
Ya bişey biliyormuş gibi konuşma. elin terörisi seni destekliyor diye sen terörist olmazsın ama sen o teröristi beslersen işte o zaman terörist olursun. fetöyü besleyen kim hdp ile görüşme yapan kim . işte şimdi cevabı buldun dimi.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncu Hilal Altınbilek mayolu haliyle plajda ilgi odağı oldu

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Zerrin Özer'e bir şok daha! Dolandırıcı olduğu iddia edilen eşi Adnan Oktar'ın müridi çıktı

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Hadise'den ilginç paylaşım! 'Eğer erkek olsaydım...'

Hadise'den ilginç paylaşım! 'Eğer erkek olsaydım...'

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi 'nin bebeğine lüks hediye

Bebeklerine lüks hediye!

Survivor 2019'da bir ilk! 10 bin euro için yarışacaklar! Survivor'da Kolombiya ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da bir ilk! Acun açıkladı

Müge Anlı, Güven Bana yarışmasını sunacak! Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman sezon finali yapıyor?

Müge Anlı'dan yaz sürprizi! O yarışmayı sunacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.