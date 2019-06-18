Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

Türkiye'nin günlerdir beklediği tarihi yayın dün gece gerçekleşti. Tüm Türkiye, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın ortak yayınına kilitlendi. Yayın başladığı andan itibaren on binlerce tweet atıldı.

KRAVAT YORUMU YAPTI

Yayını takip eden Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek'de ortak yayınla alakalı paylaşımlar yaptı. Ardı ardına paylaşımlar yapan Gökçek'in Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın kravat tercihiyle ilgili tweeti, dikkat çekti.

"ÜLKEMİZİN İTİBAR KAYBETMESİ ÇOK OLAĞANDIR"

Gökçek'in Yıldırım ve İmamoğlu'nun kravatına yaptığı yoruma şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan tepki geldi. Özoğuz, " Üzücü olan ne biliyor musunuz? Güleriz ağlanacak halimize misali. Halkımızı hakikaten aptal yerine koyuyor olma arzunuz! Ortada bu mevkiilerde bu seviyeler olduğu sürece Ülkemizin itibar kaybetmesi çok olağandır." paylaşımıyla tepkisini ortaya koydu.



