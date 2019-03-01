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Athena Gökhan gönlündeki başkan adayını açıklayıp siyasi mesaj verdi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 01.03.2019 13:47 | Son Güncelleme

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabı Twitter'dan gönlündeki başkan adayını açıkladı. Gökhan, "Benim gönlüm Fatih Mehmet Maçoğlu gibi hisseden, davranan, hizmet eden bir belediye başkanından yana." dedi.

Athena Gökhan gönlündeki başkan adayını açıklayıp siyasi mesaj verdi

Son yıllarda O Ses Türkiye yarışmasındaki jüri üyeliği ile Türkiye'de geniş kitlelere ulaşan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabı Twitter'dan gönlünün Tunceli Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Maçoğlu gibi hisseden, davranan, hizmet eden bir belediye başkanından yana olduğunu belirtti.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ,sosyal medya hesabı Twitter'dan yine kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu'nu öven paylaşımda bulundu.

"BENİM GÖNLÜM MAÇOĞLU'NDAN YANA"

Özoğuz, paylaşımında "Her ne partiden olursa olsun benim gönlüm Fatih Mehmet Maçoğlu gibi hisseden, davranan, hizmet eden bir belediye başkanından yana. Onun gibi birçoklarının çıkması umuduyla." ifadelerini kullanan Athena Gökhan, Maçoğlu'nun yaptığı icraatleri de sosyal medya hesabından paylaştı.


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