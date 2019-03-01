Athena Gökhan gönlündeki başkan adayını açıklayıp siyasi mesaj verdi

Son yıllarda O Ses Türkiye yarışmasındaki jüri üyeliği ile Türkiye'de geniş kitlelere ulaşan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabı Twitter'dan gönlünün Tunceli Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Maçoğlu gibi hisseden, davranan, hizmet eden bir belediye başkanından yana olduğunu belirtti.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ,sosyal medya hesabı Twitter'dan yine kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu'nu öven paylaşımda bulundu.

Her ne partiden olursa olsun benim gönlüm #FatihMehmetMaçoğlu gibi hisseden ,davranan ,hizmet eden bir belediye başkanından yana . Onun gibi birçoklarının çıkması umuduyla. — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) 1 Mart 2019

"BENİM GÖNLÜM MAÇOĞLU'NDAN YANA"

Özoğuz, paylaşımında "Her ne partiden olursa olsun benim gönlüm Fatih Mehmet Maçoğlu gibi hisseden, davranan, hizmet eden bir belediye başkanından yana. Onun gibi birçoklarının çıkması umuduyla." ifadelerini kullanan Athena Gökhan, Maçoğlu'nun yaptığı icraatleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Gerçekte Neler oluyormuş biraz bakalım kendi gözümüZle görelim.Ben gördüm okudum dinledim.Baya hayalini kurduğum şeyler oluyor orada.https://t.co/jviI61zucP

@ovacıkdoğal

Takip edin arkadaşlar

Hangi partili oldupunuzun hiçbir önemi yok

Bu ülke ürettikçe kazanacak söylemi harika! — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) 1 Mart 2019



