Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, ülkesinin Fransa Guyanası ile oynayacağı CONCACAF Uluslar Ligi eleme maçın öncesinde geleceğiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Kanada'da yayın yapan Sportsnet adlı televizyon kanalına konuşan 36 yaşındaki futbolcu, bu yaz düzenlenecek Gold Cup sonrası futbolu bırakıp bırakmayacağıyla ilişkin bir soruya şu şekilde yanıt verdi:

Futbolu bırakma kararı, şu an kafamda dolaşıyor. Bu yazı mükemmel geçirirsem, bir daha düşünebilirim elbette. Dürüst olmak gerekirse, her geçen gün kendimi çok daha iyi hissediyorum. Geçen sezonun sonunda bileğimden ameliyat oldum. Şimdi çok daha rahatım. Bedenimi biraz daha hafif hissediyorum. Son 2 yıldır en iyi form durumuna çıktım. Fakat, doğrusunu söylemek gerekirse bacaklarım eskisi gibi değil. Bundan biraz daha keyif alabilirsem kendimi zorlarım ve belki bırakma kararımı erteleyebilirim. Önümüzdeki birkaç ay nasıl gideceğine bakacağım. Artık, hep yaşadığım günü düşünüyorum. Şu an oynadığım futboldan keyif almaya bakıyorum.