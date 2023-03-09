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Atik eş anlamlısı nedir? Atiğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

08.03.2023 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük konuşmalarda ya da yazışmalar sözcüklerin eş anlamlılarını kullanmak, tekrara düşmemizin önüne geçmektedir. Türkçemizde pek çok sözcüğün eş anlamlı karşılığı bulunmaktadır. Eş anlamlı yani anlamdaş olan kelimelerin yazım ve okunuş biçimleri farklıdır. Ancak mana bakımından aynıdır. Peki, atik kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Atik eş anlamlısı nedir? Atiğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Atik kelimesi günlük konuşmalarda veya yazılı metinlerde karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Atik kelimesi sesteş bir kelimedir. Hem Türkçe kökenli hem de Arapça kökenli olarak iki farklı atik kelimesi karşımıza çıkar. Atik kelimesi Arapça "ˁtḳ" kökünden gelen “ˁatīḳ” kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Türk Dil Kurumuna göre atik kelimesinin birden fazla manası mevcuttur. Bu manalar şu şekildedir:

  • (Sıfat) hızlı davranan, çevik
  • (Sıfat) Eski, geçmişle ilgili

Ayrıca atik sözcüğünden meydana gelen “ahd-i atik” gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır. Atik sözcüğü aynı zamanda eş anlamlı karşılığı bulunan kelimeler arasında yer alır. Atiğin eş anlamlısı olan birden fazla sözcük vardır.

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Atik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Atik kelimesi cümle içerisinde sıklıkla sıfat hâliyle kullanılmaktadır. Türkçemiz sözcük açısından epey zengin bir dil olarak karşımıza çıkar. Hâl böyle olunca çoğu sözcüğün eş anlamlı karşılığı da mevcut olmaktadır. Atik sözcüğü de anlamdaş karşılığı bulunan kelimelerden biridir. Mana bakımından aynı anlamda olan sözcükler eş anlamlı olarak tanımlanır. Bu bağlamda atik eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Çevik
  • Kıvrak
  • Çalak

Yukarıda yer alan tüm bu sözcükler, atik kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Özellikle çevik ve kıvrak sözcükleri, atik yerine çok sık tercih edilmektedir.

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Atiğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Atik sözcüğü birden fazla eş anlamlıya sahip olan kelimeler arasındadır. Atik kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse:

  • Çevik davranan insanları daha çok seviyorum.
  • Onun kadar kıvrak biri bu iş için çok lazımdı.
  • O kadar çalak yerinden kalktı ki ne yapacağımı şaşırdım.
  • Çevik düşünen ve hareket edenler, her zaman daha şanslı oluyor.
  • Bu kadar çevik bir şekilde yemek yapan başka bir kadın görmemiştir.
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