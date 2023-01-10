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Kız eş anlamlısı nedir? Kız kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

10.01.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kız kelimesi günlük hayatta çok kullanılan bir kelimedir ve halk içindeki farklı kullanımları Türk Dil Kurumu tarafından sözlüğe geçirilmiştir. Kız sözcüğünün halk dilinde uzun zaman boyunca kazandığı farklı anlamlara göre farklı anlamlarda da kullanılır. Kız kelimesi dilimizde çok eski zamanlardan beri kullanılan, yabancı kökenli olmayan sözcüklerden biridir. Eski Türkçeden gelen bu kelime günlük dilde sıkça kullanılan bir sözcüktür. Peki, kız kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Kız eş anlamlısı nedir? Kız kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kız kelimesi Türkçede çok uzun zaman boyunca kullanılan eski kelimelerden biridir. Günümüzde hâlâ kullanılan kız kelimesi, yazı ve konuşma dilinde çok sık kullanılan bir sözcüktür. Kız kelimesi Eski Türkçe kökenli bir sözcük olup "kız" kelimesinden evrilerek günümüze gelmiştir. Kız kelimesi Eski Türkçede "yetişkin olmayan dişi" anlamına gelir.

Kız kelimesinin günümüzde kullanılan anlamları Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiş şekliyle yetişkin olmayan dişi kişi, bakire olan kadın, evlenmemiş kadın insan gibi anlamları vardır. Birbirine yakın olan bu anlamların dışında kız kelimesi, iskambil kağıtlarında üstünde kadın sembolü olan kağıdın adı olarak ve yaşça büyük kimseler tarafından daha küçük yaştaki kadınlara bir seslenme sözcüğü olarak da kullanılmaktadır.

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Kız kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kız kelimesi eş anlamlısı olan sözcük tam olarak bulunmasa da kız kelimesiyle yakın anlamlı sözcükler vardır. Kız kelimesinin kullanıldığı anlamlara göre farklı sözcükler yakın anlamlı olarak tercih edilebilir. Örneğin kız kelimesinin henüz cinsel ilişkiye girmemiş kadın anlamına gelen kullanımı için bakire sözcüğü tercih edilebilir. Kız kelimesine yakın anlamda kullanılan diğer kelimeler dişi ve erden kelimesidir. Erden kelimesi de bakire anlamına gelen bir başka sözcüktür. Erden, bakire ve kız ile aynı anlamlarda kullanılan eski bir kelimedir.

Dişi, erden ve bakire kelimeleri bazı durumlarda kız kelimesinin yerine kullanılabilir. Ancak bu kelimeler kızın eş anlamlısı olan sözcükler değildir. Kız eş anlamlısı bir kelime dilimizde yoktur.

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Kızın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kız kelimesinin eş anlamı olan kelimeler ile örnek cümleler oluşturmak gerekirse bu cümlelerde kız sözcüğüne yakın anlamlı kelimelerin kullanılması gerekir. Kız kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılan sözcük olmadığı için bu kelimenin yakın anlamlıları eş anlamlı yerine tercih edilebilir. Kız kelimesinin yakın anlamlarıyla kullanılan cümleler çoğaltılabilir. Bu yakın anlamlı kelimeler kız kelimesinin bütün anlamlarını karşılayamaz. Ancak yine de halk içindeki kullanımda aynı anlamdaymış gibi kullanılabilmektedir:

  • Bütün çocuklarına gözü gibi baktı ve çocuklarını bakire olarak evlendirdiğinde çok gururlandı.
  • İnsanlar erkek ve dişi olarak ikiye ayrılır. Dişiler yetişkin olduğunda kadın olarak adlandırılırken yetişkin olmayan dişi çocuğa da kız denir.
  • Kadına erden denilmesi onun daha önce hiç evlenmediğini gösterir mi?
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