Kız eş anlamlısı nedir? Kız kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kız kelimesi Türkçede çok uzun zaman boyunca kullanılan eski kelimelerden biridir. Günümüzde hâlâ kullanılan kız kelimesi, yazı ve konuşma dilinde çok sık kullanılan bir sözcüktür. Kız kelimesi Eski Türkçe kökenli bir sözcük olup "kız" kelimesinden evrilerek günümüze gelmiştir. Kız kelimesi Eski Türkçede "yetişkin olmayan dişi" anlamına gelir.

Kız kelimesinin günümüzde kullanılan anlamları Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiş şekliyle yetişkin olmayan dişi kişi, bakire olan kadın, evlenmemiş kadın insan gibi anlamları vardır. Birbirine yakın olan bu anlamların dışında kız kelimesi, iskambil kağıtlarında üstünde kadın sembolü olan kağıdın adı olarak ve yaşça büyük kimseler tarafından daha küçük yaştaki kadınlara bir seslenme sözcüğü olarak da kullanılmaktadır.

Kız kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kız kelimesi eş anlamlısı olan sözcük tam olarak bulunmasa da kız kelimesiyle yakın anlamlı sözcükler vardır. Kız kelimesinin kullanıldığı anlamlara göre farklı sözcükler yakın anlamlı olarak tercih edilebilir. Örneğin kız kelimesinin henüz cinsel ilişkiye girmemiş kadın anlamına gelen kullanımı için bakire sözcüğü tercih edilebilir. Kız kelimesine yakın anlamda kullanılan diğer kelimeler dişi ve erden kelimesidir. Erden kelimesi de bakire anlamına gelen bir başka sözcüktür. Erden, bakire ve kız ile aynı anlamlarda kullanılan eski bir kelimedir.

Dişi, erden ve bakire kelimeleri bazı durumlarda kız kelimesinin yerine kullanılabilir. Ancak bu kelimeler kızın eş anlamlısı olan sözcükler değildir. Kız eş anlamlısı bir kelime dilimizde yoktur.

Kızın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kız kelimesinin eş anlamı olan kelimeler ile örnek cümleler oluşturmak gerekirse bu cümlelerde kız sözcüğüne yakın anlamlı kelimelerin kullanılması gerekir. Kız kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılan sözcük olmadığı için bu kelimenin yakın anlamlıları eş anlamlı yerine tercih edilebilir. Kız kelimesinin yakın anlamlarıyla kullanılan cümleler çoğaltılabilir. Bu yakın anlamlı kelimeler kız kelimesinin bütün anlamlarını karşılayamaz. Ancak yine de halk içindeki kullanımda aynı anlamdaymış gibi kullanılabilmektedir: