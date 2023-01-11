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Zengin eş anlamlısı nedir? Zengin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

11.01.2023 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeler günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Anlamdaş olarak da adlandırılan eş anlamlılar, farklı kelimeler olmasına rağmen aynı anlamı taşırlar. Bu nedenle cümlede birbirlerinin yerine kullanılması, cümlenin akışını veya yapısını bozmazlar. Bu sayede ifadeleri ve cümleleri daha akıcı ve anlaşılır bir hâle getirebilirler. Türkçede çoğu kelimenin bir ya da birden fazla anlamdaş karşılığı bulunur. Cümlede sıfat görevinde kullanılan zengin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nedir?

Zengin eş anlamlısı nedir? Zengin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe Arapçanın yanı sır Farsçayla da sıklıkla etkileşime geçmiştir. Bunun en temel nedenlerinden birisi de özellikle divan edebiyatı döneminde Farsçanın edebî dil olarak kullanılmasıdır. Edebî alanda Farsçadan fazlasıyla etkilenen Türk edebiyatı sonucunda dilimize pek çok Farsça kelime geçmiştir. Bu kelimelerden birisi de zengin kelimesidir. Farsçada "taştan yapılmış, ağır, pahalı" gibi anlamlara gelen "sengīn" kelimesinden alınrıdır. Dilimizde de ilk başlarda sengīn ve sengun olarak yazılan kelime zamanla zengin hâlini almıştır. Türk Dil Kurumuna göre zengin kelimesinin anlamları:

  • Parası, malı çok olan, varlıklı
  • Yararlı ya da kendisinden istenilen ve beklenilen nitelikleri çok olan
  • Verimli
  • Gösterişli
  • Çok, bol
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Zengin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçenin kelime ve anlam açısından oldukça zengin olması pek çok kelimenin eş anlamlıya sahip olmasına zemin hazırlamıştır. Eş anlamlıları bilmek kelime haznesini geliştirir ve zenginleştirir. Zengin kelimesinin eş anlamı olan çeşitli kelimeler vardır. Bu kelimeler zenginden farklı yazılmalarına rağmen zenginle aynı anlamı taşırlar. Zenginin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Ensesi kalın
  • Gani
  • Gönç
  • Paralıca
  • Servet sahibi
  • Varlıklı
  • Varsıl

Zengin kelimesinin birden çok eş anlamı bulunur. Zengin kelimesinin eş anlamı olan kelimeler aynı anlamda olduğundan cümle içerisinde zengin yerine kullanılır. Zenginin eş anlamlısı olarak genellikle varlıklı kelimesi kullanılır. Yazılış olarak farklı olsa da anlam bakımından aynıdır. Bu nedenle zengin kelimesi yerine varlıklı kelimesi kullanılabilir.

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Zenginin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zengin eş anlamlısı olan kelimeler ile çeşitli cümleler kurulabilmektedir. Aynı anlama gelen eş anlamlı kelimelerden en çok varlıklı ve varsıl kelimeleri kullanılır. Zenginin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Sen ona üzülme, ensesi kalındır, aç kalmaz.
  • Varlıklı bir adam civarda bulunan herkese çeşitli yardımlar yapıyordu.
  • Her anlamda gani bir insandı, malı da çoktu gönlü de boldu.
  • Eski zamanların gönçleri gibi değil ki şimdikiler, yardım etmezler.
  • Onu paralıca bir delikanlı sandığı için görüşmeye devam ediyordu.
  • Servet sahibi adamın çalışanının yaptığı ufak hata tüm servete mal olmuştu.
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