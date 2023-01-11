Zengin eş anlamlısı nedir? Zengin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe Arapçanın yanı sır Farsçayla da sıklıkla etkileşime geçmiştir. Bunun en temel nedenlerinden birisi de özellikle divan edebiyatı döneminde Farsçanın edebî dil olarak kullanılmasıdır. Edebî alanda Farsçadan fazlasıyla etkilenen Türk edebiyatı sonucunda dilimize pek çok Farsça kelime geçmiştir. Bu kelimelerden birisi de zengin kelimesidir. Farsçada "taştan yapılmış, ağır, pahalı" gibi anlamlara gelen "sengīn" kelimesinden alınrıdır. Dilimizde de ilk başlarda sengīn ve sengun olarak yazılan kelime zamanla zengin hâlini almıştır. Türk Dil Kurumuna göre zengin kelimesinin anlamları:

Parası, malı çok olan, varlıklı

Yararlı ya da kendisinden istenilen ve beklenilen nitelikleri çok olan

Verimli

Gösterişli

Çok, bol

Zengin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçenin kelime ve anlam açısından oldukça zengin olması pek çok kelimenin eş anlamlıya sahip olmasına zemin hazırlamıştır. Eş anlamlıları bilmek kelime haznesini geliştirir ve zenginleştirir. Zengin kelimesinin eş anlamı olan çeşitli kelimeler vardır. Bu kelimeler zenginden farklı yazılmalarına rağmen zenginle aynı anlamı taşırlar. Zenginin eş anlamlısı olan kelimeler:

Ensesi kalın

Gani

Gönç

Paralıca

Servet sahibi

Varlıklı

Varsıl

Zengin kelimesinin birden çok eş anlamı bulunur. Zengin kelimesinin eş anlamı olan kelimeler aynı anlamda olduğundan cümle içerisinde zengin yerine kullanılır. Zenginin eş anlamlısı olarak genellikle varlıklı kelimesi kullanılır. Yazılış olarak farklı olsa da anlam bakımından aynıdır. Bu nedenle zengin kelimesi yerine varlıklı kelimesi kullanılabilir.

Zenginin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zengin eş anlamlısı olan kelimeler ile çeşitli cümleler kurulabilmektedir. Aynı anlama gelen eş anlamlı kelimelerden en çok varlıklı ve varsıl kelimeleri kullanılır. Zenginin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler: