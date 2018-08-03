MAGAZİN

Atilla Taş’tan düşündüren CHP paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.08.2018 14:41 | Son Güncelleme

Şarkıcı Atilla Taş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'de yaşanan imza krizini eleştirdi.

Atilla Taş’tan düşündüren CHP paylaşımı

CHP’de olağanüstü kurultay talebiyle toplanan imzalar dün Genel Merkez’e teslim edildi, ancak muhalifler cephesinin kurultaya gitmek için yeterli olduğunu söylediği imza sayısı genel merkez tarafından kabul görmedi. CHP’de yaşanan imza krizi bu gelişmelerle devam ederken konuyu takip eden ünlü isimler de yaşananlara sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösteriyor. Bu isimlerin sonuncusu şarkıcı Atilla Taş oldu.

Taş, yaşanan krizdeki ironiye değinerek CHP’nin bir dönem Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği kişiye sert tavır takınmasını şu sözlerle eleştirdi:

atilla-tas-ic

PARTNERPelin hamile mi?Pelin hamile mi?
Tarkan kızına dedikodu yapmayacak dadı arıyor! Tarkan kızına dedikodu yapmayacak dadı arıyor!
Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış! Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atilla taş twitter CHP kurultayı Muharrem İnce

En Çok Okunan Haberler

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
çünkü sizler ATATÜRK E ihanet etmiş kişilersiniz
Siz işinize nasıl gelirse öylesiniz yani. Bir de bu millete reva görüyorsunuz. Peh !
bu millet işte o enteresanlıklara pirim vermiyor
Ağzına sağlık Atilla Taş.
ATİLLA SENİN MENSUBU OLDUĞUN PARTİN HER ZAMAN BÖYLE YENİMİ ÖĞRENDİN BİRDE BEN SÖYLEYİM SENİNKİLERİN ZİHNİYETİ BOZUK SENDE ONLAR GİBİ OLMA
Diğer Haberler
Engin Günaydın sevgilisi isteyince denize girdi!

Engin Günaydın sevgilisi isteyince denize girdi!

Jennifer Aniston: Doğurmayan kadınlar 'defolu' muamelesi görüyor

Jennifer Aniston: Doğurmayan kadınlar 'defolu' muamelesi görüyor

Cemiyetin beklediği turnuva için geri sayım başladı!

Cemiyetin beklediği turnuva için geri sayım başladı!

Perihan Savaş, Meryem Uzerli'ye sert çıktı: Diksiyonunu düzelt!

Perihan Savaş, Meryem Uzerli'ye sert çıktı: Diksiyonunu düzelt!

Tarkan kızına dedikodu yapmayacak dadı arıyor!

Tarkan kızına dedikodu yapmayacak dadı arıyor!

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.