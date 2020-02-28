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Atilla Taş'tan İdlib isyanı! 'Nedense hep batarken...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 13:46 | Son Güncelleme

Adını Hamçökelek şarkısı ile duyuran ve bir dönem cezaevinde yatan ünlü şarkıcı Atilla Taş İdlib'te 33 askerimizin şehit olmasının ardından isyan etti.

Atilla Taş'tan İdlib isyanı! 'Nedense hep batarken...'

Türkiye şehitlerine ağlarken sosyal medyada da gündeme dair paylaşımlar yapılmaya devam ediliyor! 33 askerimizin şehit olmasının ardından şarkıcı Atilla Taş da isyan etti.

Atilla Taş yaşananlar karşısındaki öfkesini ve üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Çok kötü haberler geliyor. Kim ki gencecik yüreklerin ölümüne üzülmez, alçaktır! Tek isteğimiz doğru düzgün haberler verin de, insanlar da bilsin neler olduğunu. Olan gariban çocuklarına oluyor! Bu halk bunu bilmeyi hak ediyor! Neler oluyor?

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Bir tek evladımızın tırnağına bin tane Suriye’yi değişmem. Gençlerimizi koruyun yeter.

Ortak aklı yok ettiniz. Tek başınıza kararlar alıp sonuçlar kötü olduğunda, şimdi birlik zamanı diyorsunuz. En başında birlik olmak içinse en küçük bir çaba bile göstermediniz. Nedense hep batarken aynı gemide oluyoruz. Gemi yolundayken hiç o gemide olamadık."


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Anahtar Kelimeler:
atilla taş, Atilla Taş şehit, idlib,

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