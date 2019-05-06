MAGAZİN

Atilla Taş'tan oruç sorusuna sert yanıt!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.05.2019 10:22 | Son Güncelleme

Şarkıcı Atilla Taş "İnsanlar oruçlarının bozulacağından korktukları kadar; ahlaklarının bozulmaması için endişe etselerdi! Ne orucu, dünya bile bu kadar bozulmazdı" yorumuna gelen soruya sinirlendi. Taş takipçisine bakın ne dedi!

Atilla Taş'tan oruç sorusuna sert yanıt!

FETÖ'nün medya yapılanması davası kapsamında bir yıldan uzun süre cezaevinde kalan Atilla Taş sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Sosyal medyada yaptığı her yorumla verdiği her yanıtla olay olan şarkıcı Taş bir takipçisine verdiği yanıtla gündemde...

Razaman ayının başlaması sebebiyle bir takipçisinin "Oruç tutacan mı delikanlı?" sorusuna Taş kızdı. Taş bu takipçisine verdiği yanıtla sosyal medya gündemine oturdu.

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Taş yanıtında "Hayırdır! Sen Allah’ın vekili misin? Hesap mı sorucan, sevap mı yazıcan bana? Sane olm sana ne la?" diyerek tepkisini gösterdi.

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