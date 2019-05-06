Atilla Taş'tan oruç sorusuna sert yanıt!

FETÖ'nün medya yapılanması davası kapsamında bir yıldan uzun süre cezaevinde kalan Atilla Taş sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Sosyal medyada yaptığı her yorumla verdiği her yanıtla olay olan şarkıcı Taş bir takipçisine verdiği yanıtla gündemde...

Razaman ayının başlaması sebebiyle bir takipçisinin "Oruç tutacan mı delikanlı?" sorusuna Taş kızdı. Taş bu takipçisine verdiği yanıtla sosyal medya gündemine oturdu.

Taş yanıtında "Hayırdır! Sen Allah’ın vekili misin? Hesap mı sorucan, sevap mı yazıcan bana? Sane olm sana ne la?" diyerek tepkisini gösterdi.

