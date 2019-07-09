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Atilla Taş ve Cüneyt Özdemir arasında İmamoğlu gerginliği

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 09.07.2019 13:33 | Son Güncelleme

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu ile röportaj yapan Atilla Taş'ı eleştirince ikili arasında gerilim yaşandı. Özdemir, kendisini yanlış anlayan Taş'a "Havadan nem kapıp yersiz yere ortalığı velveleye verme" dedi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Ekrem İmamoğlu'nun Atilla Taş'a röportaj vermesi hakkında; "Atilla Taş'a bile röportaj verdi" dediği ileri sürüldü. Bunun üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Atilla Taş, Cüneyt Özdemir'in gazeteciliğine atıfta bulununca ikili arasında gerilim yaşandı.

"BENİ KÜÇÜMSÜYORSUN"

Atilla Taş, dün attığı tweette, "Cüneyt Özdemir aklın sıra "İmamoğlu Atilla Taş'a bile çıktı" diyerek beni küçümsüyorsun. Sen Amerika'da mabadın korunaklı sus pusken ben Silivri'de volta atıyordum. Bir vakit internetten canlı yayın için ricalarını kırmadığımı da unutmuşsun Bay snoby Cücü." dedi.

"ORTALIĞI YERSİZ YERE VELVELEYE VERME"

Taş'a cevap veren Cüneyt Özdemir ise, "Sevgili Atilla kardeşim havadan nem kapıp yersiz yere ortalığı velveleye verip atarlanmalarının nedenini tahmin edebiliyorum, orantısız hakaret kelimelerini de bu ruh haline verip yine 'eyvallah' diyorum. Sen yeter ki 'ham çökelek' söyleme, onu artık kaldıramam bak!" cevabını verdi.

Şarkıcı Atilla Taş, Özdemir'in Ham Çökelek hakkındaki söylemine ise şarkının klibini paylaşarak "Al açılırsın" karşılığını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Atilla Taş Cüneyt Özdemir ekrem imamaoğlu tartışma

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