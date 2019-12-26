MAGAZİN
  4. Atiye dizisi ne zaman başlıyor? Netflix yayın saatini açıkladı! İşte Atiye konusu ve yeni fragmanı

Atiye dizisi ne zaman başlıyor? Netflix yayın saatini açıkladı! İşte Atiye konusu ve yeni fragmanı

DİZİ HABERLERİ  | 26.12.2019 22:02 | Son Güncelleme

Netflix'in yeni Türk dizisi olan Atiye'nin yayın tarihi ve saati belli oldu. Beren Saat ve Mehmet Günsur'u buluşturan Atiye, Göbeklitepe'den başlayan gizemli bir öyküyü anlatıyor. Peki Atiye 1. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye dizisi konusu ve oyuncuları kimler? İşte Atiye dizisinden çarpıcı fragman.

Netflix’in Türkiye yapımı ikinci orijinal dizisi olan Atiye’den yeni fragman yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi isimlerin yer aldığı dizi, 27 Aralık Cuma günü saat 11.00'den itibaren 190'dan fazla ülkeyle aynı anda Netflix'te yayınlanacak.

Beren Saat, Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger’in rol aldığı Atiye, Göbeklitepe’de bir kazı sırasında keşfedilen bir işaretle hayatı değişen genç bir ressamı konu alıyor. Anadolu topraklarından geçerek İstanbul'dan Göbeklitepe ve Nemrut'a uzanan bir hikaye anlatan dizide geçmişle gelecek, ruhsal olanla gerçek olan, keşifle dönüşüm iç içe geçiyor.

ATİYE2

ATİYE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi, İstanbul'da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye'nin hayatını konu alıyor. Atiye'nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır ve ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'de yapılan bir keşif sonrasında değişmek üzeredir. Erhan adında bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir.

atiye223

Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.

atiye the gift afiş

Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı 8 bölümlük dizinin kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Yürütücü yapımcılığını Onur Güvenatam ile birlikte Özge Bağdatlıoğlu ve Jason George’un paylaştığı Atiye’yi Nuran Evren Şit kaleme aldı. Yapımcılığını Alex Sutherland’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık yer alıyor.

Anlattıkları kan dondurdu! 'Beni zorla hamile bıraktı' Anlattıkları kan dondurdu! 'Beni zorla hamile bıraktı'
Kuruluş Osman'a Diriliş Ertuğrul dizisinden hangi oyuncu katıldı?Kuruluş Osman'a Diriliş Ertuğrul dizisinden hangi oyuncu katıldı?
İddialı dizi Zemheri'den çarpıcı fragmanİddialı dizi Zemheri'den çarpıcı fragman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atiye atiye 1. bölüm fragmanı atiye netflix atiye yayın tarihi Beren Saat Mehmet Günsür

En Çok Okunan Haberler

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Libya İçişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'den askeri yardım' açıklaması

Libya İçişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'den askeri yardım' açıklaması

Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!

Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!

Fenerbahçe'den transfer bombası

Fenerbahçe'den transfer bombası

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Anlı'yı çileden çıkaran olay! Kızını satıp...

Anlı'yı çileden çıkaran olay! Kızını satıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ramo dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Murat Yıldırım'ın dizisi Ramo ne zaman başlıyor?

İddialı diziden yeni fragman yayınlandı!

Kuruluş Osman'a Diriliş Ertuğrul dizisinden hangi oyuncu katıldı?

Kuruluş Osman'a Diriliş Ertuğrul dizisinden hangi oyuncu katıldı?

Zemheri dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Zemheri konusu nedir? İşte yayın tarihi

İddialı dizi Zemheri'den çarpıcı fragman

Uraz Kaygılaroğlu iki dizide birden yer alıyor!

Uraz Kaygılaroğlu iki dizide birden yer alıyor!

Sefirin Kızı’na hangi ünlü oyuncu katıldı?

Sefirin Kızı’na hangi ünlü oyuncu katıldı?

Kuruluş Osman 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey'e büyük tuzak!

Kuruluş Osman'da büyük tuzak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.