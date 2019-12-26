Atiye dizisi ne zaman başlıyor? Netflix yayın saatini açıkladı! İşte Atiye konusu ve yeni fragmanı

Netflix’in Türkiye yapımı ikinci orijinal dizisi olan Atiye’den yeni fragman yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi isimlerin yer aldığı dizi, 27 Aralık Cuma günü saat 11.00'den itibaren 190'dan fazla ülkeyle aynı anda Netflix'te yayınlanacak.

Beren Saat, Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger’in rol aldığı Atiye, Göbeklitepe’de bir kazı sırasında keşfedilen bir işaretle hayatı değişen genç bir ressamı konu alıyor. Anadolu topraklarından geçerek İstanbul'dan Göbeklitepe ve Nemrut'a uzanan bir hikaye anlatan dizide geçmişle gelecek, ruhsal olanla gerçek olan, keşifle dönüşüm iç içe geçiyor.

ATİYE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi, İstanbul'da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye'nin hayatını konu alıyor. Atiye'nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır ve ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'de yapılan bir keşif sonrasında değişmek üzeredir. Erhan adında bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir.