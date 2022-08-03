Atla Gel Şaban nerede, hangi yıl çekildi? Atla Gel Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Atla Gel Şaban filminde bir çok usta oyuncu yer alıyor. Filmin yönetmenliği Natuk Baytan'a, senaryosu ise Aydemir Akbaş'a ait. Atla Gel Şaban filmi bir çok Türk filmi gibi unutulmaz filmler arasında yer alıyor. Ara ara TV ekranlarında yayınlanan Atla Gel Şaban filmi hakkındaki detaylar merak ediliyor. İşte Atla Gel Şaban filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtları...

ATLA GEL ŞABAN NEREDE,NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film genel olarak Sarıyer'in Bahçeköy semtinde çekilmiştir. At yarışı sahnelerinde ise Veli Efendi Hipodromu kullanılmıştır. Atla Gel Şaban 1984 senesinde çekilmiştir.

ATLA GEL ŞABAN KONUSU NEDİR?

Niyazi bir şekerleme firmasında çalışmaktadır. Zaten az olan maaşına patronu da bir türlü zam yapmamaktadır. Niyazi ailesiyle kıt kanaat geçinir, üstelik borçlarından dolayı köşe bucak mahalle esnafından kaçmaktadır. Bir gün tüm mahalleliyi saran at yarışı oyununa merak salar ve işine gitmek için bindiği minibüste oynar. At yarışını tutturur fakat kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamaz.

ATLA GEL ŞABAN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal - Niyazi

Nevra Serezli - Zehra

Dinçer Çekmez - Kazım

Turgut Özatay - Davut

Reha Yurdakul - Halim Bey

Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası

Zihni Göktay - Halil

Yüksel Gözen - Kazım'ın Adamı

Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı

Erdoğan Dikmen - Kazım'ın Adamı

Mustafa Dik - Kazım'ın Adamı

Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı

Renan Fosforoğlu - Kenan

Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası

Nermin Denizci - Sekreter

Hayri Caner - Tüyocu Hayri

Zafer Önen - Mahalleli

Ekrem Dümer - Mahalleli

Ali Berge - Kazım'ın Adamı

Mehmet Özekit - Kazım'ın Adamı

Yavuz Şeker - Minibüs Muavini

Selahattin Fırat - Selahattin

Nizam Ergüden - Yarışsever

Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı

Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı

Oktay Güzeloğlu - Kazım'ın Adamı

Ünal Gürel - Kasap

Ahmet Turgutlu - Manav

Yaşar Güner - Bakkal

Tuncer Sevi - Oduncu

Ekrem Gökkaya - Kasetçi

Cengiz Öktem - Davut'tan Dayak Yiyen Mahalleli



