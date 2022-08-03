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Atla Gel Şaban nerede, hangi yıl çekildi? Atla Gel Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne?

03.08.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atla Gel Şaban, Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın yer aldığı filmlerden biri. Bu akşam Show TV ekranlarında saat 20:00'de yayınlanacak olan Atla Gel Şaban filmi hakkında detaylar merak ediliyor. Atla Gel Şaban nerede çekildi, konusu ne? Atla Gel Şaban hangi yıl çekildi, oyuncuları kim? soruları merak ediliyor. İşte Atla Gel Şaban filmi hakkında tüm merak edilenler...

Atla Gel Şaban nerede, hangi yıl çekildi? Atla Gel Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Atla Gel Şaban filminde bir çok usta oyuncu yer alıyor. Filmin yönetmenliği Natuk Baytan'a, senaryosu ise Aydemir Akbaş'a ait. Atla Gel Şaban filmi bir çok Türk filmi gibi unutulmaz filmler arasında yer alıyor. Ara ara TV ekranlarında yayınlanan Atla Gel Şaban filmi hakkındaki detaylar merak ediliyor. İşte Atla Gel Şaban filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtları...

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ATLA GEL ŞABAN NEREDE,NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film genel olarak Sarıyer'in Bahçeköy semtinde çekilmiştir. At yarışı sahnelerinde ise Veli Efendi Hipodromu kullanılmıştır. Atla Gel Şaban 1984 senesinde çekilmiştir.

ATLA GEL ŞABAN KONUSU NEDİR?

Niyazi bir şekerleme firmasında çalışmaktadır. Zaten az olan maaşına patronu da bir türlü zam yapmamaktadır. Niyazi ailesiyle kıt kanaat geçinir, üstelik borçlarından dolayı köşe bucak mahalle esnafından kaçmaktadır. Bir gün tüm mahalleliyi saran at yarışı oyununa merak salar ve işine gitmek için bindiği minibüste oynar. At yarışını tutturur fakat kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamaz.

Atla_Gel_Şaban

ATLA GEL ŞABAN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal - Niyazi
Nevra Serezli - Zehra
Dinçer Çekmez - Kazım
Turgut Özatay - Davut
Reha Yurdakul - Halim Bey
Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası
Zihni Göktay - Halil
Yüksel Gözen - Kazım'ın Adamı
Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı
Erdoğan Dikmen - Kazım'ın Adamı
Mustafa Dik - Kazım'ın Adamı
Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı
Renan Fosforoğlu - Kenan
Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası
Nermin Denizci - Sekreter
Hayri Caner - Tüyocu Hayri
Zafer Önen - Mahalleli
Ekrem Dümer - Mahalleli
Ali Berge - Kazım'ın Adamı
Mehmet Özekit - Kazım'ın Adamı
Yavuz Şeker - Minibüs Muavini
Selahattin Fırat - Selahattin
Nizam Ergüden - Yarışsever
Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı
Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı
Oktay Güzeloğlu - Kazım'ın Adamı
Ünal Gürel - Kasap
Ahmet Turgutlu - Manav
Yaşar Güner - Bakkal
Tuncer Sevi - Oduncu
Ekrem Gökkaya - Kasetçi
Cengiz Öktem - Davut'tan Dayak Yiyen Mahalleli


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal
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