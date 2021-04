Atlar çime çıktı, Gazi Koşusu ateşi yakıldı

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda ilkbahar-yaz yarış sezonu, bugün 10 koşulu programla başladı. Türkiye Jokey Kulübü yönetim kurulu üyelerinden at sahibi ve yetiştirici Gülnur Gülerce yeni sezon öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

GÜLNUR GÜLERCE: ÇİM PİSTTE YARIŞMAK ÇOK BAŞKADIR

İstanbul’da Kasım ayına kadar haftada 3 gün yarış yapılacağını vurgulayan Gülerce, "İlkbahar-yaz sezonu bugün İstanbul Veliefendi Hipodromumuzda başlıyor. Yeni sezonla birlikte çim pist yarışları da yeniden koşulmaya başlayacak. İstanbul, ilkbahar-yaz yarış sezonunda yarışlar Nisan ayından Kasım ayına kadar çarşamba, cuma, pazar olmak üzere haftada 3 gün yapılacak. 12 Nisan’da Bursa ve Şanlıurfa’da, 13 Nisan’da Adana ve Ankara’da yarış sezonunu açtık. Bugün 14 Nisan’da İstanbul ve Elazığ yarış sezonunu açıyoruz. Yarın da İzmir yarış sezonunu açacağız. İlkbahar-yaz yarış sezonu ile birlikte, 2 yaşlı taylar ilk kez yarış koşmaya başlar. 3 yaşlı taylar için grup ve klasik koşular dediğimiz her yıl aynı tarihlerde koşulan en önemli yarışları koşmanın zamanıdır. Tay denemeler, Sait Akson, Kısrak Koşusu ve tabii ki en önemlisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına koştuğumuz Gazi Koşusu; en prestijli koşularımızı çim pistte koşmanın heyecanı çok başkadır. Gazi Koşusu’nun 95’incisini bu yıl 27 Haziran Pazar günü koşacağız. At yarışları bir temaşa sporudur ve tabii ki yarışseverlerle birlikte paylaşıldığı zaman güzeldir. Bir arada heyecan artar ve keyifli olur. Tüm atçılar, jokeyler ve tabii ki atlarımız son derece hassas, duyarlı varlıklardır. Ortamın enerjisini, heyecanını fazlasıyla hissederler. Hep birlikte yarışseverlerimizle hipodromlarda buluşacağımız, bu tarifsiz heyecanı paylaşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Şu an önceliğimiz tabii ki sağlık ve alınan önlemlerle pandeminin bir an önce sona ermesidir” diye konuştu.