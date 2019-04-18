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ATM'yi patlattı, tüm paraları çaldı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 18.04.2019 21:31 | Son Güncelleme

ATM'yi patlatarak paraları çalan hırsızın görüntüleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.

ATM'ye gelen maskeli şahıs çantasından çıkardığı patlayıcıyla ATM'yi patlatarak bütün paraları alıp kaçtı.

Olayın nerede yaşandığı bilinmezken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
ATM hırsız

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