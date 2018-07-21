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atv'den flaş karar! Hangi iddialı dizi final yapıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 21.07.2018 16:33 | Son Güncelleme

Dizi sektöründe hareketli günler yaşanırken atv cephesinden bir final haberi geldi.

atv'den flaş karar! Hangi iddialı dizi final yapıyor?

Yeni sezon öncesi dizi sektöründe hareketli günler yaşanırken atv cephesinden bir final haberi geldi. Kanalın perşembe günleri seyirciyle buluşan 'Kocaman Ailem' dizisi için final kararı alındı.

Yapımcılığına Mia Yapım'ın imza attığı dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikâyesiyle dikkat çekmişti. Levent Ülgen, Emre Karayel, Aksel Bonfil, Çağla Demir, Özge Özder ve Özlem Türkad gibi ünlü isimleri buluşturan dizi, beklenen reyting rakamlarına ulaşamadı. Yönetmenliğini Hakan İnan'ın yaptığı 'Kocaman Ailem'in başrol oyuncusu Aksel Bonfil de dün ekrana gelen 7. bölümde projeye veda etmişti.

Bugün çıkan son reyting rakamları da yüzleri güldürmeyince iddialı projenin 8. bölümde bitirilmesine karar verildi.

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