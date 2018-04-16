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ATV'den yeni bir aile dizisi: Kocaman Ailem

DİZİ HABERLERİ  | 16.04.2018 22:43 | Son Güncelleme

Atv ekranlarında Kocaman Ailem adlı yeni bir dizi başlıyor. Levent Ülgen, Emre Karayel, Aksel Bonfil ve Çağla Demir'in başrollerini paylaştığı Kocaman Ailem’in yapımcılığını Mia Yapım, Banu Akdeniz üstleniyor.

ATV'den yeni bir aile dizisi: Kocaman Ailem

Kocaman Ailem'in oyuncu kadrosu önceki gün okuma provası için ilk kez bir araya geldi.

Senaryosunu Nuray Uslu, Şeyda Delibaşı, Aylin Eren ve Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği "Kocaman Ailem"in kadrosunda ayrıca; Buse Arslan Akdeniz, Zeynep Gülmez, Berkay Tulumbacı, Özlem Türkad, Necmi Yapıcı, Cihan Kurtaran, Zuhal Yalçın, Gülçin Hatıhan, Erman Okay, ve Çiğdem Aygün yer alıyor.

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Kocaman Ailem'in konusu ise şöyle: Pastırma ve sucuk fabrikası sahibi Hulusi (Levent Ülgen), geçirdiği kaza sonucu ölümün soğuk nefesini ensesinde hisseder ve bunların başına neden geldiğine dair bir vicdan muhasebesine girişir. Geçmişte kalplerini kırdığından ahlarını aldığını düşündüğü üç kadını bulması için oğlu gibi sevdiği Demir'i (Aksel Bonfil) görevlendirir. Hulusi'nin sadece helalleşmek için yeniden bir araya geldiği üç kadından üç çocuğu olduğunu öğrenmesiyle artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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